【新冠肺炎】港府本周五起收緊俄羅斯抵港檢疫要求　抵港者不論接種與否都須強制檢疫21天

▲ 港府因應俄羅斯疫情反彈收緊抵港檢疫要求，本周五生效。（經濟日報資料圖片）

政府今日(12日)公布，因應俄羅斯疫情反彈，且本港多宗輸入個案涉俄羅斯抵港並帶有變種病毒，港府將於本周五(16日)起，將俄羅斯指明為甚高風險A2組指明地區，抵港者需於登機時出示病毒陰性證明，抵港後亦需檢疫21天。

港府公布，​鑑於近期俄羅斯疫情持續反彈以及有多宗涉及從俄羅斯抵港人士經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將俄羅斯指明為甚高風險A2組指明地區，7月16日起開始生效。



所有在登機當天或之前21天曾逗留任何A2組指明地區人士，無論有否完成疫苗接種，均須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒檢測陰性結果證明，及於香港指定檢疫酒店預訂房間21晚的確認書。

抵港後，須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭專車往指定酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測，及後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。



政府發言人表示，會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

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責任編輯：陳正怡