【新冠肺炎】本港今日無新增確診個案　自上月17日以來本地再「清零」

▲ 衞生防護中心特別提醒，於香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作的人士，須於明日或之前接受檢測。（梁偉榮攝）

本港今日(12日)無新增新冠肺炎確診個案，對上一次無新增確診個案已是上月17日。本港累計確診數目仍維持於11,952宗，包括11,951宗確診個案及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今下午不設疫情記者會。

本港連續33天本地零感染昨日(11日)斷纜，衞生防護中心公布一名50歲機場搬運員工確診，並檢出帶L452R變種病毒。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心特別提醒，任何6月20日至7月10日期間於香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作的人士，須於明日或之前接受檢測。

而曾訪香港仔利港中心、大角咀中美樓或黃大仙金鳳街1-3號的人士，須於明日(13日)遵從強制檢測公告進行檢測。

行政長官林鄭月娥透露已向中央提交報告，希望可以逐步有序恢復通關，認為不是一定要有硬指標，惟本港僅近四分一人接種首劑疫苗，與全民免疫仍有距離，籲市民接種，令她有更多子彈及力量，向中央爭取恢復與內地人員往來。 詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡