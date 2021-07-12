【校企合作】中大新學年推在學全職工作計劃　8個月跨學科領域工作理科生可到Big 4工作

▲ 中大新學年推在學全職工作計劃，8個月跨學科領域工作理科生可到Big 4工作。（陳永康攝）

中文大學宣布9月新學年推出本港首個設學分、全職、有薪、全校性「校企合作教育課程」，名為「在學．在職計劃」，內容包括8個月全職工作及職前預備課程等，學生更可跨學科申請涉不同專業領域的工作，例如理科生可申請會計師樓工作、非醫療專業學系如商科生亦可參與中大醫院文職工作，月薪則由僱主釐定，料可達6,000元以上，首年供3至4年級生申請，暫設100個名額，目前有包括Big 4在內逾75間企業參與。

中大副校長潘偉賢表示，一般實習可選擇全職或兼職，以及期間較短，例如只為期一個暑假，亦不一定設學分；新計劃則是全職工作、年期較長，學生亦可按工作年期計算獲得學分，首年計劃推出為期8個月工作、佔5學分，校方考慮之後延長至12個月、佔6學分。

潘指出，各學系可推薦學生或由學生自薦參與，由於部分學系本身不設實習要求，料此類學生會有更大興趣，至於設實習要求的部分學系，如教育學院的學生，或對於參加新計劃的迫切性較少，但學生亦可在教書專業實習以外，嘗試其他行業，目前未央計劃以新計劃取代現有實習要求，盼兩者可「取長補短」。她亦提到，計劃配合大學未來5年策略方向，讓學生走出舒適區，盼做到「職學相長」，讓學生一方面進行全職工作，一方面繼續學習，參與相關在職前訓練。

工作安排方面，中大協理副校長（創新及企業）李康善表示，校方目標跟在香港營運、信譽良好、以大型或全球業務為主的企業合作，並包括有潛質初創企業，校方正繼續合作企業夥伴，盼協助企業尋找及培訓人才，達到共贏目的。他透露，目前已有逾75間企業應答應合作，包括4大會計師事務所、中國銀行、友邦保險及中大醫院等，部分屬於《財富》全球500強（Fortune 500）內的公司，而部分企業接觸到過千間公司，部分亦有逾百間子公司，故最終合作公司不只限於75間。

李康善指，學生薪金由企業決定，難評估最低薪金為多少，但可參考從政府職級或一般大學畢業生薪點以下水平估算，盼月薪可達到6,000元以上

文職人員。

計劃將於9月接受申請、11月通知取錄學生、12月開始職前訓練課程及活動，料可於明年、2022年5至12月進行工作。「在學．在職」計劃課程主任賴漢榮表示，校方甄選學生時會考慮其學術成績、課外活動及社區服務表現，暫不設最低平均積點（GPA）要求，學生的GPA未必要達到3.0或以上。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅