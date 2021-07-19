【小學試題】小六中文名校精選試題答案 學習同義詞及反義詞
中小學 00:00 2021/07/19
踏入7月，小學生快將放暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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一.
1. 大綱
2. 春風得意
3. 趾高氣揚：沾沾自喜
早起晚睡：晨興夜寐
無精打采：昏昏欲睡
一了百了：一勞永逸
4. D
5. B
6. A
7. 因為她對考試內容不聞不問，反觀智文仔細閱讀並劃下重點，成績自然會不理想，所以自愧不如。
8. 學生自由作答，合理皆可。
二.
1. 陌生
2. 難受
3. 不幸
4. 親近
5. 浪費
6. 寬趟
7. 緩慢
8. 失去
9. 從容
10. 虛有其表
11. 孤陋寡聞
12. 人稠物穰
13. 滔滔不絕
三. 合理即可，以下為參考答案。
1. 目睹傷兵得不到救緩的悽慘的情況，大家都十分體恤他們的境況。
2. 這場畫畫比賽的參賽者都把圖畫畫得栩栩如生，難以分辨誰勝誰負。
3. 小明做事成熟穩重，深得各老師的信任和同學的愛戴。
答案由「一學趣教育中心」提供。
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