【小學試題】小六中文名校精選試題答案　學習同義詞及反義詞

▲ 小六中文名校精選試題答案。

踏入7月，小學生快將放暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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一.

1. 大綱

2. 春風得意

3. 趾高氣揚：沾沾自喜

早起晚睡：晨興夜寐

無精打采：昏昏欲睡

一了百了：一勞永逸

4. D

5. B

6. A

7. 因為她對考試內容不聞不問，反觀智文仔細閱讀並劃下重點，成績自然會不理想，所以自愧不如。

8. 學生自由作答，合理皆可。

二.

1. 陌生

2. 難受

3. 不幸

4. 親近

5. 浪費

6. 寬趟

7. 緩慢

8. 失去

9. 從容

10. 虛有其表

11. 孤陋寡聞

12. 人稠物穰

13. 滔滔不絕

三. 合理即可，以下為參考答案。

1. 目睹傷兵得不到救緩的悽慘的情況，大家都十分體恤他們的境況。

2. 這場畫畫比賽的參賽者都把圖畫畫得栩栩如生，難以分辨誰勝誰負。

3. 小明做事成熟穩重，深得各老師的信任和同學的愛戴。

答案由「一學趣教育中心」提供。

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