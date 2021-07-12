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【我們不CHOK】ERROR推今年第二首新歌　三大商場合作播放MV【附詳情】

娛樂 14:57 2021/07/12

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ERROR今日推出新歌。

ERROR成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、吳保錡及何啟華 (阿Dee）自《ERROR自肥企画》後，人氣急升，更成廣告界寵兒，四子今日（7月12日）合體推出新歌《我們不CHOK》，自言：「宇宙天團新歌Chok唔Chok你都要聽」，不少商場亦已部署播放ERROR的MV。

今年ERROR上半年已曾有作品《I Pormise》，其後配合《ERROR自肥企画》，各成員紅到爆燈，廣告和商場騷接不停，終至今日推出第二首派台歌《我們不CHOK》。

ERROR西裝造型拍MV。（影片截圖）

【ERROR成員】肥仔反串造型勁似李元元　網民：梁業Lucy係咪失散兄妹?

多個商場播出MV

而在昨晚，ERROR的的官方社交平台，已播出MV的宣傳片，引來不少fans點擊和留言。

事實ERROR四子中除何啟華（阿Dee）未有個人派台歌之外，肥仔、193及保錡在今年已先後有個人單曲歌曲推出，因此網民都期待阿Dee幾時會有單飛作品出現。

    點擊圖片放大
    +5
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從MV片段及宣傳照中，四子穿上型格西裝，大擺chok甫士，相信配合歌曲主題，另外四子曾有舊作《我們不碎》，網民也好奇是否一個回應？

而《我們不CHOK》今日中午已經在電台播出及各大音樂平台上架，今晚10時則會在ERROR YouTube MV首播。

《我們不CHOK》。

另外，明天（7月13日）三個商場亦會播放MV，在ERROR的facebook的hastag便包括有時代廣場、朗豪坊、旺角T.O.P，粉絲要留意。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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