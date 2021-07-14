【DSE放榜】等待DSE放榜緊張又大壓力　東華學院副校長林德明教6招照顧身心健康

▲ (經濟日報資料庫相片)

「等待放榜」是一個緊張的過程。每個人都試過「等待」，但不容易處理，它通常伴隨著一堆複雜的情緒。這些情緒也許緣自對結果的期望和面對不明確的未來而帶來壓力及不安，如未能以有效的策略去應付和處理，精神健康就會受到影響。

預防勝於治療。在等放榜時，同學們又可以準備甚麼呢？以下是一些提示：

照顧你的身體健康

吃得好

上述複雜的情緒需要極大的能量去處理，同學們需要從食物之中吸收足夠的能量去補充額外的消耗，及均衡營養以維持健康。盡量要減少飲酒，又或者要有節制；避免在睡前六小時喝咖啡，因為會影響睡眠質素。更多相關資訊請見網頁：https：//www.chp.gov.hk/eatsmart/

睡得飽

睡眠對青少年的身心發展有密不可分的關係，並且已確認跟某些疾病及精神障礙有關。大量研究發現，睡眠問題（如阻塞性睡眠障礙）、睡眠不足及短暫睡眠跟青少年的抑鬱和焦慮有關。良好的睡眠習慣很重要，有助改善睡眠質素。更多相關資訊請見網頁：https：//www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_apr2013.pdf

玩得不錯

維持適當活動量對身心健康很重要。首先，經常運動有助建立有規律的生活，並且可以保持忙碌，分散注意力；第二，恆常運動替身體保持著一個良好狀態，及產生足夠能量去面對及處理放榜之後的事宜。運動也可以幫助身體產生內啡肽——一種天然的大腦化學物質——去抵抗精神健康問題，如抑鬱及焦慮。

照顧你的精神健康

接納

有時候人會感到脆弱、不安及有壓力，這是自然的事。明白及接受我們的心理狀況會幫助我們直截了當地面對真實處境，並容許我們適當地回應它們。在需要的時候，可以尋求他人協助，例如朋友、老師或家長等。

認知準備

認知準備指個人是否作好準備，能夠對於未知的轉變作出有效的反應。同學們可以嘗試去預設出幾個「如果是這樣」的場景，然後找出可能的方案去處理。例如：如果成績比預期好，同學可以有比原定計劃更多的選擇；如果結果跟預計一樣，可以按計劃行事；如果成績不似預期，就要考慮其他選項，如更改課程選擇或者考慮在其他領域進修。特別注意的是，作出相關決定之前需要有足夠的資訊。

應對方式

壓力有助提升生產力，但太大的壓力可能帶來傷害。不同人有不同方法去面對壓力，有些人會做運動、以行動去改變現狀，又或者聽音樂、看電影、跟旁人傾訴。同學可以制訂一套覺得適合自己的方法去面對壓力，使自己忙碌一點也有助減壓。

最後，要緊記不需要獨自面對放榜。你可以跟父母、朋友或者你信任的老師傾訴。如果你確實無法應對或感到壓力，可以尋求專業機構的協助。

以下是一個真實個案：

一位同學考完DSE後百無聊賴，他覺得與其花時間玩網上遊戲或呆等，不如做一些以前沒有時間做的事情。他嘗試跟學校社工商量，尋求意見。社工建議他參予義務工作，可以一展所長。於是，他搜尋不同的慈善團體、非牟利組織，找到一家能配合他的興趣及價值，成為該機構的義工，直至放榜後都繼續他的義務工作。他的成績達至預期並能夠考到心儀的大學，他在一個愉快的情況之下接受考試結果，原因是他在義務工作之中獲取很多新知識、遇到很多需要幫助的人，並且結交到大量新朋友；他的心理變得更加強大，能夠迎接前面新挑戰。