【新冠疫苗】網傳民眾打疫苗後可「吸附金屬」　台灣醫生闢謠：不會產生「磁力」

▲ 網傳民眾打疫苗後可「吸附金屬」，台灣醫生闢謠：不會產生「磁力」。

近日馬來西亞網絡上瘋傳有民眾打完疫苗後，身體竟出現「磁力」，可以吸附湯匙、刀叉、剪刀等金屬物品。除了馬來西亞，台灣、印度亦有出現類似現象。

據馬來西亞媒體報道，不少民眾在社交平台分享，指接種疫苗後，身體竟像漫威漫畫（Marvel）中「萬磁王」（Magneto）一樣出現磁力，可以吸附金屬物品，例如湯匙、刀叉、鑰匙、剪刀等，即使走路、擺動手臂也不會掉落。

不少網民開始跟風，將金屬製成的鑰匙、剪刀、指甲鉗、硬幣等金屬物品放在手臂上，並將照片分享至社交平台。有網民發現，這種現象不只出現在剛接種疫苗的民眾身上，部分人打針後1至2星期，手臂的磁力依然存在。

除了馬來西亞，早前印度一名男子接種第二劑疫苗後，聲稱身體出現磁力，可以吸附金屬物品。另外，台灣亦相繼有民眾表示接種疫苗後，出現類似情況，更成為網絡熱話。

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對此，台灣醫生黃軒在社交平台上闢謠，指打疫苗不會令人產生磁力，又指出，號稱身上有磁性、可以吸任何東西的人，他們的皮膚通常為彈性皮膚及油性皮膚。

他續指，有些人可能會分泌較多皮脂，只要不洗，這些油垢可能會粘在皮膚上，異常粘稠或濕冷的皮膚，再加上皮膚有彈性，容易使物件在人體皮膚表層產生摩擦力，物件不容易滑下，形成「吸付的狀態」。

當一個物體放在皮膚上時，彈性豐富的皮膚會在物體周圍稍微貼合易產生摩擦係數，幫助物件保持原位。

另外，能夠黏在皮膚上的東西，通常有光滑的表面，例如金屬和玻璃，因為表面面積大，能抓住摩擦力。

他強調，新冠疫苗不會含有鐵、鎳、鈷、鋰或稀土合金、微芯片、微電子、石墨烯、納米線或電極等物質。

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責任編輯：羅嘉欣