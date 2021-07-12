【星級巴士】九巴下周日起開辦2條「星際尊線」　來往新界西至港島區

▲ 九巴將於下周日（18日）起開辦「新型長途巴士服務」。（九巴提供）

九巴將於下周日（18日）起開辦「新型長途巴士服務」，兩條分別是來往兆康站北及灣仔北的P960線，以及來往朗屏站或元朗西及天后的P968線，車廂內不設企位，全程車費分別為$32.8及$36.9。而長者及合資格殘疾人士$2乘車優惠及九巴月票不適用於有關路線。

九巴指，兩條路線每日提供服務，其中P960駛經屯門公路及西區海底隧道後到達中上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣，亦是首條來往屯門及銅鑼灣的九巴路線。至於P968線駛大欖隧道及西區海底隧道直達香港島的中上環、灣仔及銅鑼灣。兩條路線的中途站會較一般路線少，乘客可更快到達目的地。

路線 開出地點／目的地 服務時間 P960 兆康站（北）→ 灣仔（北） 每日0645-1545 灣仔（北）→ 兆康站（北） 每日1045-0045 P968 朗屏站 → 天后 每日0650-0830 元朗（西）→ 天后 每日0915-1555 天后 → 元朗（西） 每日1055-0045

兩條路線均採用歐盟六型環保引擎巴士，配備最新的安全裝置，包括駕駛輔助系統、車長倦意提示系統、GreenRoad車長駕駛反饋系統、座椅安全帶等。車廂設施方面，除了舒適的座椅外，全車均設有窗簾、USB充電裝置及提供免費的無線上網服務，加上車廂內不設企位。

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政府在2017年發表「公共交通策略研究」，提出以試驗形式開辦新型長途巴士服務；運輸署在2018-2019年度巴士路線計劃中，支持九巴以新型長途巴士服務的性質，開辦路線P960及P968行走屯門或元朗至港島區。

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記者：陳子謙