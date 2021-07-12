【死因研訊】偷竊慣犯超市斬店長後遭警轟斃死因研訊　店長供稱遭死者持刀劈後腦

▲ 店長劉海雄。（陳國峰攝）

疑為偷竊慣犯的男子於油麻地新填地街的佳寶超級市場內，斬傷佳寶超市男店長，即時遭警員開槍，男子送院後證實不治。死因庭今（12日）展開研訊，被斬傷的佳寶店長作供指死者是偷竊慣犯，當天要求死者離開店舖後，對方再持刀折返，並向其後腦兩度「劈落嚟」，死者隨即被警方槍擊倒地。

死因庭就事件將展開為期5天的研訊，由5人組成的陪審團審理。

事發時於新填地街78號佳寶超級市場分店任職店長的劉海雄今作供，他供稱於2019年3月16日在店舖「後場」，即包裝部工作，聽到嘈吵聲後到店舖查看，發現死者李浩庭（54歲）在場，便與下屬一同喝令他離開。林形容死者為「道友」，他曾多次在店內偷竊，被店員人贓並獲，但店舖未曾報警。

劉續指，死者離去數分鐘後持刀折返，在與死者近乎面對面情況下，遭他「劈落嚟」，斬中林的後腦位置。劉立即以雙手推開其膊頭，糾纏期間後腦再遭死者斬中。劉指聽見有人大喊「你唔放低把刀，我就開槍」兩次，隨即有人開槍，死者胸口中槍倒下。及後有警員為死者急救，劉聽見警員指死者仍有脈搏。

庭上播放多段閉路電視片段，包括佳寶店內的片段，以及多段附近店舖的片段。從佳寶店內的片段可見，當天中午12時26分，被告遭林及其下屬趕離佳寶，劉一度指罵及試圖以腳踢死者。

片段顯示3分鐘後，死者持刀衝入佳寶，其身後有兩名警員追捕。死者遂在店內用刀斬向劉，及後倒地。

▲ 死者兄長李超庭。（陳國峰攝）

死者兄長李超庭供稱，死者李浩庭在家中排行第3，小學教育程度，他曾任職餐廳及酒樓等。李超庭指死者多次出入監房，又因吸食白粉，經常向家人索款，故自2003年，已沒有與死者聯絡，至案發後收到警方通知，方知悉胞弟已死亡，及後進行認屍手續。

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記者：陳卓欣