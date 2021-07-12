【綠置居】啟鑽苑10月可揀樓　房署：暫不重推租置憂礙公屋供應

▲ 房署署長王天予首次以署長身分，於房委會會議交代房署最新工作策略。（陳國峰攝）

今期綠置居、鑽石山啟鑽苑約2,100伙單位，以及租置公屋約800伙餘貨項目，房署今（12日）宣布約於10月揀樓，據悉未來一個月將舉行攪珠程序，但暫時未落實日期。房署署長王天予稱，對於有建議促請房委會全面重推租置公屋計劃，她憂慮做法或減低現時公屋供應，進一步增加公屋輪候時間，暫不考慮重推租置。

房委會今日舉行公開會議，房署署長王天予就出租公屋、資助出售房屋供應等議題，交代房委會最新策略。她指社會有聲音關注公屋輪候時間不斷上升，她認為房署過去5年接獲約9.5萬宗公屋申請，同期也編配出8.89萬伙公屋。可是編配單位不僅消化輪候冊人龍，也涵蓋各類調遷、體恤安置等安排，承認公屋供應未能消化輪候冊人龍，也未能預測公屋輪候時間何時才能縮短。

她強調要持續增建公屋，才能解決問題，其中政府已覓地330公頃土地，未來十年可提供31.6萬伙公營房屋；同時政府正於東涌99區、藍田德田邨及安達臣3個項目，共4座大廈試行「組裝合成」建築技術，盼加快建屋進度。至於重建高樓齡屋邨的策略，她形容房委會需以「螞蟻搬家」形式進行，預計重建項目需時至少十年；也要考慮重建成本效益、重建潛力、有否遷置資源，以及樓宇結構等情況，才考慮是否推行屋邨重建。

對於房委會委員招國偉建議，可向公屋富戶提供誘因，鼓勵富戶購買資助出售房屋，刺激公屋流轉；但王天予認為這議需慎重考慮，涉及向富戶提供額外資助，或對其他公屋居民，以至社會造成不公平情況。王天予強調房署同事對於增建公屋，態度也很焦急，但總不能「急就章」，如推出新政策，往往也會造出新問題。

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記者：吳卓峰