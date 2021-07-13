【教授訪問】經歷越戰塑膠廠少主淪為偷渡少年　越南難民讀書改變命運成大學教授

▲ 從越南少年難民到勝任香港教育大學兒童與家庭科學中心總監這條路，鍾杰華教授深信教育能改變命運。

黑頭髮、黃皮膚、能講流利的廣東話，不要以為鍾杰華（Kevin）就是中國人，翻開他一頁頁往事：他是越南難民，15歲前沒有認真上過學、讀過書，但今天他卻是教授級人馬——香港教育大學幼兒發展與特殊教育講座教授，看似不可思議，但這卻是他一步一步努力的成果。誰說一定要贏在起跑線！

生於南越西貢（現稱胡志明市）的Kevin，出生時（1969年）越戰仍然持續，但由於父母由在家生產膠花、水桶、膠凳開始，到自設廠房，可算白手興家，生活尚可，今天Kevin依稀還記得年幼時，家裏還有司機及工人姐姐。

可惜，後來縱使越戰結束，南北統一，但在政治制度下，原本小康之家，變成所有財產都歸公有，而父母廠房沒有了，也無工可做。「我記得食物也要分配，派米派油；有福利社，有戶口，要確保知道每戶有多少人居住。」

Kevin父母都不是知識分子，而他自75年解放後那10年，一直都賦閒在家。「以前是有中文學校英文學校，但解放後都是越式學校，學習認識國家。」因此Kevin間中由讀過小學的堂家姐，教他簡單的中英文，當然是沒有系統，而且也不覺得Kevin有心向學，將來都不會有甚麼成就。「我是一個幸運的人，爸媽都好保護我們，所以在家通常與熟悉的朋友玩，但就沒有太多機會學習。」

▲ 已來了香港20年的Kevin，覺得香港充滿活力，有許多發揮的機會，只要肯試肯搏，一定活得精采。（圖片：黃建輝）

那時候，不想生活在越南政權下，許多人都選擇偷渡，而Kevin就在父母安排下，曾經3次偷渡。「那時候，我沒有太多的擔心及害怕，都是跟表哥去。」要偷渡就要從頭頓出發，要在觀音廟住幾天，看風向並且要避開公安才可起行。不太懂游泳的Kevin，記得要游上船時，最重要是避開射燈，一有燈光就不能動，避免給公安發現。

最驚險一次是船已開了，我坐在船尾有遮篷的地方，公安開槍，彈頭就在我頭上經過，差一點就沒命。

幾次被人捉回的經驗，因為Kevin未成年，很快便被放出來。「我覺得自己能夠生存都好幸運，因為這樣偷渡，在船上風浪又大，又不知去哪裏，好彩就給船救起，其實期間不知死了多少人。」

越南難民的偷渡經歷，香港人一點也不陌生。而Kevin偷渡不成，但哥哥姐姐卻成功了，輾轉來了香港，後來又結婚去了澳洲，於是可以申請Kevin及父母去澳洲團聚，那是1984年。「未有這10多年的經歷，就未必有今日的人生，我可以說是幸運的一個。」

▲ 讀大學時，Kevin在西餐廳兼職做侍應，學到許多葡萄酒的知識。（圖片：被訪者提供）

父母期望成發奮讀書動力

十多歲的年輕人由發展中的國家去到大城市，見到巴士有兩層、有「公仔」賣廣告，就有點大鄉里出城，覺得世界咁得意。

我無論睇、寫、講英文都不成，去快餐店買野食，唔識點餐，被人取笑，說我是「越南仔」。

但Kevin知道自己無得返轉頭，如果要在澳洲生活，就一定要學好英文，於是就開展了大半年朝九晚五學英文的日程，期望盡快融入澳洲的生活。

我年紀已不少，一是唔讀書出來工作，但父母希望我大學畢業，爸爸做河粉、姐姐做侍應，供我讀書。我記得姐姐對我說：「細路，你放心去讀書啦！」

家人的期望，成為一直沒有經歷常規學校生活的Kevin的推動力。但由於家裏經濟環境不佳，當時政府給與新移民的牛奶金，可以作為Kevin的書簿津貼，幫了一大忙。但16歲讀F3，各科都感到吃力，尤其是英文及數學，許多都未學過，幸好有老師及同學幫忙，考試又可以加時，Kevin才慢慢追上進度，成功考上大學。

▲ 在澳洲軍隊的日子，Kevin是教官，駐守柏斯。（圖片：被訪者提供）

家人苦心希望學好英文

縱使在越南，家中曾經富裕過，但Kevin的父母，仍然希望他有更多的歷練，在Kevin來南澳兩年後，父母及姐姐都去了悉尼搵食，留下Kevin獨自一人在阿德萊德生活。「因為悉尼多中國人，姐姐怕我認識了中國人後，就不會講英文，想我在南澳留耐一點。」

Kevin周末會在中餐館打工，斟茶執碗儲生活費。「中餐廳有個客人是做西餐，他問我有沒有興趣去西餐學下野，因為做中餐，少錢又辛苦，而西餐有最低工資。」就這樣，Kevin幸運遇上一個好老闆，去了意大利餐廳學藝，認識更多意大利的餐飲文化。

學習熱情爆發同時讀三學位

由於Kevin學業根底未穩固，老師都勸他大學不要揀文科揀理科，於是他選了電子工程，但經常要計數，實在太悶，於是他轉系讀經濟及教育，但旋踵家人召他回悉尼，於是他就在新南威爾斯大學攻讀經濟、教育及社會科學三學位（Triple Major）。

對學習的熱情一下字啟動了，連帶對中文也產生興趣。

那時候很喜歡學習，覺得學極也學不完，我周末還會去唐人街學普通話及簡體字，又在大學讀了3年中文，暑假又去台灣寄宿了幾個月。

不一樣的經歷，在別人眼中，可能會怨天怨地，但在訪問中，Kevin不只一次說自己是幸福的人，說自己幸運。「我幸運得來有不同的經歷，大學三年班，未畢業就有人請，是在澳洲的軍隊工作。」打政府工，有一個一人住的望海房間，其實是發展不俗。但Kevin之前申請了獎學金，結果從軍6個月後，終於有好消息，雖然他已是少尉級別，但仍然選擇去讀教育心理學博士學位。「我一直都希望在大學教書，所以政府工不是我理想的工作。」

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那Kevin是何時來香港？他記得是911那年，即是2001年。「我是看無線長大，而那時候移民潮，又很多同學都是來自香港，所以我的願望是有一日來到香港就好了。」於是Kevin曾寄信去香港及新加坡，找尋在大學工作的機會，結果香港大學心理系有個博士研究生空缺，雖然只得10個月，也可以說圓了Kevin的夢想。

後來Kevin又去了教育大學當講師，之後又被港大再挖角當助理教授，然後2007年又被舊老闆邀請回到教大升職成為副教授，現今的職位是香港教育大學兒童與家庭科學中心總監。

「我相信教育是可以改變人的命運，我自己就是過來人。」走過半生，現年51歲的Kevin，希望做多些有意義的工作回饋社會。

無論遇到甚麼困難，多從正面的方向想，不一定是差的。就好像我擁有的，more than I expected in life。

Kevin說一直喜歡彩虹，希望人生活得像彩虹般開心，而他擁有的已像彩虹般多姿多采，所以希望將彩虹帶給更多人。

訪問那天雨下得很大，拍照也要在有蓋的地方，但不要緊，Kevin心裏一直有彩虹。

記者：何小雲