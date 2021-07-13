【逆境自強】塑膠廠少主淪為偷渡少年　越南難民讀書改變命運成大學教授

黑頭髮、黃皮膚、能講流利的廣東話，不要以為鍾杰華（Kevin）就是中國人，翻開他一頁頁往事：他是越南難民，15歲前沒有認真上過學、讀過書，但今天他卻是教授級人馬——香港教育大學幼兒發展與特殊教育講座教授，看似不可思議，但這卻是他一步一步努力的成果。誰說一定要贏在起跑線！

生於南越西貢（現稱胡志明市）的Kevin，出生時（1969年）越戰仍然持續，但由於父母由在家生產膠花、水桶、膠凳開始，到自設廠房，可算白手興家，生活尚可，今天Kevin依稀還記得年幼時，家裏還有司機及工人姐姐。

可惜，後來縱使越戰結束，南北統一，但在政治制度下，原本小康之家，變成所有財產都歸公有，而父母廠房沒有了，也無工可做。「我記得食物也要分配，派米派油；有福利社，有戶口，要確保知道每戶有多少人居住。」

Kevin父母都不是知識分子，而他自75年解放後那10年，一直都賦閒在家。Kevin間中由讀過小學的堂家姐，教他簡單的中英文，當然是沒有系統，而且也不覺得Kevin有心向學，將來都不會有甚麼成就。「我是一個幸運的人，爸媽都好保護我們，所以在家通常與熟悉的朋友玩，但就沒有太多機會學習。」

▲ 已來了香港20年的Kevin，覺得香港充滿活力，有許多發揮的機會，只要肯試肯搏，一定活得精采。（圖片：黃建輝）

那時候，不想生活在越南政權下，許多人都選擇偷渡，而Kevin就在父母安排下，曾經3次偷渡。「那時候，我沒有太多的擔心及害怕，都是跟表哥去。」要偷渡就要從頭頓出發，要在觀音廟住幾天，看風向並且要避開公安才可起行。不太懂游泳的Kevin，記得要游上船時，最重要是避開射燈，一有燈光就不能動，避免給公安發現。

最驚險一次是船已開了，我坐在船尾有遮篷的地方，公安開槍，彈頭就在我頭上經過，差一點就沒命。

幾次被人捉回的經驗，因為Kevin未成年，很快便被放出來。「我覺得自己能夠生存都好幸運，因為這樣偷渡，在船上風浪又大，又不知去哪裏，好彩就給船救起，其實期間不知死了多少人。」

越南難民的偷渡經歷，香港人一點也不陌生。而Kevin偷渡不成，但哥哥姐姐卻成功了，輾轉來了香港，後來又結婚去了澳洲，於是可以申請Kevin及父母去澳洲團聚，那是1984年。「未有這10多年的經歷，就未必有今日的人生，我可以說是幸運的一個。」

▲ 讀大學時，Kevin在西餐廳兼職做侍應，學到許多葡萄酒的知識。（圖片：被訪者提供）

父母期望成發奮讀書動力

十多歲的年輕人由發展中的國家去到大城市，見到巴士有兩層、有「公仔」賣廣告，就有點大鄉里出城，覺得世界咁得意。

我無論睇、寫、講英文都不成，去快餐店買野食，唔識點餐，被人取笑，說我是「越南仔」。

但Kevin知道自己無得返轉頭，如果要在澳洲生活，就一定要學好英文，於是就開展了大半年朝九晚五學英文的日程，期望盡快融入澳洲的生活。

我年紀已不少，一是唔讀書出來工作，但父母希望我大學畢業，爸爸做河粉、姐姐做侍應，供我讀書。我記得姐姐對我說：「細路，你放心去讀書啦！」

16歲讀F3，各科都感到吃力，尤其是英文及數學，許多都未學過，幸好有老師及同學幫忙，考試又可以加時，Kevin才慢慢追上進度，成功考上大學。

▲ 在澳洲軍隊的日子，Kevin是教官，駐守柏斯。（圖片：被訪者提供）

家人苦心希望學好英文

縱使在越南，家中曾經富裕過，但Kevin的父母，仍然希望他有更多的歷練，在Kevin來南澳兩年後，父母及姐姐都去了悉尼搵食，留下Kevin獨自一人在阿德萊德生活。「因為悉尼多中國人，姐姐怕我認識了中國人後，就不會講英文，想我在南澳留耐一點。」Kevin周末會在中餐館打工，斟茶執碗儲生活費。

學習熱情爆發同時讀三學位

由於Kevin學業根底未穩固，老師都勸他大學不要揀文科揀理科，於是他選了電子工程，但經常要計數，實在太悶，於是他轉系讀經濟及教育，於是他就在新南威爾斯大學攻讀經濟、教育及社會科學三學位（Triple Major）。

對學習的熱情一下字啟動了，連帶對中文也產生興趣。

那時候很喜歡學習，覺得學極也學不完，我周末還會去唐人街學普通話及簡體字，又在大學讀了3年中文，暑假又去台灣寄宿了幾個月。

不一樣的經歷，在別人眼中，可能會怨天怨地，但在訪問中，Kevin不只一次說自己是幸福的人，說自己幸運。「我幸運得來有不同的經歷，大學三年班，未畢業就有人請，是在澳洲的軍隊工作。」打政府工，有一個一人住的望海房間，其實是發展不俗。但Kevin之前申請了獎學金，結果從軍6個月後，終於有好消息，雖然他已是少尉級別，但仍然選擇去讀教育心理學博士學位。「我一直都希望在大學教書，所以政府工不是我理想的工作。」

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那Kevin是何時來香港？他記得是911那年，即是2001年。「我是看無線長大，而那時候移民潮，又很多同學都是來自香港，所以我的願望是有一日來到香港就好了。」於是Kevin曾寄信去香港及新加坡，找尋在大學工作的機會，結果香港大學心理系有個博士研究生空缺，雖然只得10個月，也可以說圓了Kevin的夢想。

後來Kevin又去了教育大學當講師，之後又被港大再挖角當助理教授，然後2007年又被舊老闆邀請回到教大升職成為副教授，現今的職位是香港教育大學兒童與家庭科學中心總監。

「我相信教育是可以改變人的命運，我自己就是過來人。」走過半生，現年51歲的Kevin，希望做多些有意義的工作回饋社會。

無論遇到甚麼困難，多從正面的方向想，不一定是差的。就好像我擁有的，more than I expected in life。

Kevin說一直喜歡彩虹，希望人生活得像彩虹般開心，而他擁有的已像彩虹般多姿多采，所以希望將彩虹帶給更多人。

訪問那天雨下得很大，拍照也要在有蓋的地方，但不要緊，Kevin心裏一直有彩虹。

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記者：何小雲