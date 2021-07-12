【德國升學】每年1萬至2萬歐羅升讀德國大學 升學顧問推介全英授課德國私立大學

▲ Anson推介全英授課的德國私立大學。

自VIUTV《移民升學精讀班》節目介紹過德國升學後，接到不少讀友對德國升學的查詢，德國寄宿中學及公立大學最多，多是問及授課語言的要求、如何準備、學費、大學學歷認受，以及回港後的前景等等，亦有副學位學生在德國銜接學位及插班的問題。

德國大學皆以德語為主要授課語言，絕大部份公立大學本科課程皆用德語上課，故此對海外生的德語有一定的要求，以德語考試TestDaF作為標準，達到四級的水平才有機會獲取錄，當然還要加上學術方面的要求；德國大學要求香港學生DSE 4+2皆達三級或以上的成績。

不過，德國近年有私立大學開始提供英語授課的本科學位課程，毋須具備德語也可入讀， 德國 ISM 大學是其中表表者，全部課程皆以英語授課。此外，以藝術音樂作為核心課程的 SRH Berlin University 大學也有兩、三個學士課程沿用英語授課，譬如不來梅的 Jacob 大學，他們要求IELTS 6.5 就合乎標準，毋須考 TestDaF 德語考試。

倘要考入德語作為授課語言的課程，則宜先到德國修讀一年至兩年的德語課程，才有望達標升大學。

至於學費，德國公立大學多是免費，又或收取幾百歐羅的學費和行政費；私立大學每年則約收取1至2萬歐羅的學費，相比英、澳、美、加等大學的學費廉宜得多。

大學認受性方面，所有歐盟國家的大學皆以ECTS歐盟學分作為統一的標準，每學年多是修畢60個ECTS學分，相當於1500至1800小時的學習；ECTS 全球認可。香港的大學也跟歐盟國家的大學有學生交流計劃，ECTS跟香港的大學學分互認，譬如德國 ISM 大學跟香港城市大學商學院實行了交流計劃多年。

論前景，乃個人能力問題，僱主招聘人才，能懂多一種語言，或是具備歐洲大學學習經歷，也許比在傳統留學國家英、美、澳、加更吃香。自2020年3月德國政府推出新移民法後，吸引專業技能亞洲學生，實施培育青年人才措施，於德國畢業後只需要工作滿兩年後便可申請永久居留權。不僅是大學生，如今參與職業技能培訓的申請者也能夠申請德國簽證，年紀少於25歲而畢業後在德國工作滿2年，就可以申請永久居留。

香港副學士學位的學生也可以銜接升讀德國大學

副學位銜接德國大學也有個案，ISM 大學經過評估高級文憑畢業生後曾取錄其插班入二年級，亦有在港修了一個學期後，下學期插班入 iISM 大學；今個學期倘修副學士或高級文憑不適合，現時還有機會申請明年3月轉到 ISM 大學升學，主修國際商業管理和有商業實習背景理較有優勢。

對德國的 ISM 大學和 SRH Berlin University 有興趣的，可參加 WG Education 於7月24日（星期六）的簡介會。

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