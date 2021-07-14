【靚太廚房】金牌陪月教坐月簡易家常菜配搭 補身湯水助產後復原身體兼上奶
很多媽媽在坐月期間都會擔心「冇啖好食」，同時又有「上奶」煩惱，到底如何在回復健康身體同時，又可儲足夠母乳餵飽BB呢？今集靚太廚房繼續有祖祖媽月子服務的Jan為大家講解。
資深陪月：清淡食物和湯水有助產後調養
不少母乳餵哺的媽媽都感受過塞奶痛楚，而上奶餐中王不留行配上通草湯有助通奶消炎; 紅糖桑寄生蓮子蛋茶則有寧神安眠及補血功效。另外，月子餐菜式宜少油少鹽少糖，這可讓產婦透過食療調養身體，吸收充足營養幫助上奶。
通草王不留行白鰂魚湯
材料：
- 黑豆(40克)
- 通草(10克)
- 王不留行 (8克)
- 白鰂魚(1條)
點擊大圖了解通草王不留行白鰂魚湯做法：
紅糖桑寄生蓮子蛋茶
材料：
- 桑寄生(50克)
- 蓮子(30克)
- 鷄蛋(2隻)
- 紅糖(適量)
點擊大圖了解紅糖桑寄生蓮子蛋茶做法：
孕養餐其他食譜：
香草鮮茄三文魚
材料：三文魚(400g)、番茄(可選1個大/2個細)、香草
做法：
1)先將三文魚清洗乾淨，放香草和鹽作醃料。
2)切番茄備用。
3)煎魚前用廚房紙吸乾水份，再加入少許生粉。
4)放少許油，油熱放魚，轉至中火後將魚煎熟。
5)加入番茄，煮熟後加紅糖（可加少許茄汁）調味，即可。
清炒菜心
材料：菜心、薑、蒜
做法：
1)將菜心浸半小時後清洗。
2)將薑和蒜切成片並加入落鑊。
3)加入菜心和鹽(可落少少水炒)，即可。
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責任編緝：張懿慧