【靚太廚房】金牌陪月教坐月簡易家常菜配搭　補身湯水助產後復原身體兼上奶

▲ 陪月姐姐指教路，通草王不留行白鰂魚湯可通乳止痛，有助催奶。而紅糖桑寄生蓮子蛋茶可養顏、行氣活血和調理月經。

很多媽媽在坐月期間都會擔心「冇啖好食」，同時又有「上奶」煩惱，到底如何在回復健康身體同時，又可儲足夠母乳餵飽BB呢？今集靚太廚房繼續有祖祖媽月子服務的Jan為大家講解。

▲ 上奶餐全餐:清炒菜心、通草王不留行白鰂魚湯、陳皮南棗五色炒米茶、紅糖桑寄生蓮子蛋茶及鮮茄三文魚。(湛斯雅攝)

資深陪月：清淡食物和湯水有助產後調養

不少母乳餵哺的媽媽都感受過塞奶痛楚，而上奶餐中王不留行配上通草湯有助通奶消炎; 紅糖桑寄生蓮子蛋茶則有寧神安眠及補血功效。另外，月子餐菜式宜少油少鹽少糖，這可讓產婦透過食療調養身體，吸收充足營養幫助上奶。

通草王不留行白鰂魚湯

材料：

黑豆(40克)

通草(10克)

王不留行 (8克)

白鰂魚(1條)

點擊大圖了解通草王不留行白鰂魚湯做法：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

紅糖桑寄生蓮子蛋茶

材料：

桑寄生(50克)

蓮子(30克)

鷄蛋(2隻)

紅糖(適量)

點擊大圖了解紅糖桑寄生蓮子蛋茶做法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

孕養餐其他食譜：

香草鮮茄三文魚

▲ 香草鮮茄三文魚。(湛斯雅攝)

材料：三文魚(400g)、番茄(可選1個大/2個細)、香草

做法：

1)先將三文魚清洗乾淨，放香草和鹽作醃料。

2)切番茄備用。

3)煎魚前用廚房紙吸乾水份，再加入少許生粉。

4)放少許油，油熱放魚，轉至中火後將魚煎熟。

5)加入番茄，煮熟後加紅糖（可加少許茄汁）調味，即可。

清炒菜心

▲ 清炒菜心。(湛斯雅攝)

材料：菜心、薑、蒜

做法：

1)將菜心浸半小時後清洗。

2)將薑和蒜切成片並加入落鑊。

3)加入菜心和鹽(可落少少水炒)，即可。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧