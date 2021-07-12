【納米無明火】港男成就解鎖娶日本模特兒　為儲錢夫婦租百呎劏房組愛巢

▲ 谷德昭訪一對居於蝸居的港日夫婦。

谷德昭主持的《納米無明火》，今晚（7月12日）播出的第7集，谷德昭去到銅鑼灣一個月租港幣7000元，實用面積約100呎的單位，探訪一對新婚夫婦Kieko及Kurt。

女主人Kieko是一名英日混血模特兒，男主人Kurt則是一位土生土長的會計師。二人於酒吧經朋友介紹認識，結下情緣，Kieko曾經返回英國生活，二人經歷七個月異地戀，最終Kieko決定回到香港與Kurt長相廝守。

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二人也曾受訪，因Kurt的工作受疫情影響，而成為模特的Kieko收入也锐减，故她們考慮到房租和交通需求，最後在銅鑼灣租了一個100尺的劏房，作為買樓前的過渡住所。

Kieko指劏房的廁所沒有門，只有浴廉，令她不能安心去洗手間，常會跑到商場如廁。另外，家裡的衣物也沒地方安置，洗衣服後也只能掛在廳中。

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▲ 谷德昭探訪Keiko和Kurt家居。

有丈夫在身邊便足夠

現時二人雖住於百呎蝸居，Kieko談及自己英國家中的房間，更笑言比現在屋企大兩倍，但不覺為愛情犧牲，因她欣賞丈夫性格溫柔，總是關懷及幫助身邊的人。

由於Kieko的母親是日本人，總是叮囑Kieko要將家打理得乾淨整潔，所以Kieko精於收納，處理家頭細務，把屋企打理得井井有條。

谷德昭去到二人的納米單位，可見現場非常整齊，不見半點雜物。而Kieko近日亦開設網上頻道，其中亦有教人執拾的技巧，她亦親身於節目內示範如何摺衫。

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Kieko於幾年前患了重病，由於服食太多抗生素，導致嚴重食物敏感，引致敏感的食物高達三十幾種。貼心的主持谷德昭，特別找來五星級廚師教他一道甜品，可以給Kieko品嚐, 亦可以在家中電磁爐做到, 就是日式水信玄餅。材料簡單，包括寒天粉、水、椰子花糖、芝麻粉等等，賣相精美，令Kieko和Kurt食指大動。

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