【惹火醫生】吳國際被指准受訓醫生負責高難度手術　威院：將成立專責小組檢視

▲ 吳國際2017年曾任職香港大學前肝膽胰外科臨床副教授。（經濟日報資料圖片）

中文大學醫學院教授、威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際再被揭於胰十二指腸切除手術期間，准予正接受首年外科專科培訓的醫生，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。威院回覆稱，涉事受訓醫生於主管監督下進行膽管迴腸吻合程序，病人術後因其他傷口縫合處滲漏曾留醫，早前已出院；又強調將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排。

有報道指，吳國際上月進行一宗胰十二指腸切除手術期間，批准一名正接受首年專科培訓的女醫生，為患者接駁膽管及迴腸。

威院回覆TOPick查詢時指，翻查紀錄，院方曾於6月9日為一名病人進行胰十二指腸切除手術(Whipple operation)，參與該手術的包括肝膽胰外科主管、一名顧問醫生、一名副顧問醫生及一名正接受第一年外科專科培訓的醫生。

院方稱，手術期間，該名受訓醫生於肝膽胰外科主管監督下為病人進行膽管迴腸吻合程序；病人術後其他傷口縫合處出現滲漏，非膽管迴腸位置，亦曾於威院留醫，早前已出院。

威院強調非常重視病人安全，將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。

吳國際2017年任職香港大學前肝膽胰外科臨床副教授時，曾於換肝手術監刀期間，離開崗位到養和醫院施手術，病人「開肚」後延遲3小時才做手術。吳國際及後不獲港大續約，改到港大深圳醫院任顧問醫生，至2019年獲中大醫學院外科學系聘任。

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責任編輯：陳正怡