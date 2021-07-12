【港區國安法】首違國安法案續　辯方專家指「光復」二字難解作宣揚港獨

▲ 被告唐英傑涉違國安法，案件今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(12日)於高等法院續審。辯方專家證人李詠怡在控方盤問下指，單憑而在「光復屯門」等活動中，亦不可能是指要將屯門獨立出去。

辯方傳召香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡今午繼續以專家證人身分作供。李接受控方盤問時指，她曾於專家報告中就「光復」一詞的意思，引用元朝有人表示要「光復祖宗之業」，反映「光復」一詞並不一定與政治主張有關。

至於「時代革命」一詞，李供稱有關詞語現今有不同解讀，尤其根據字典。李指「革命」不一定是指要推翻政權，亦可以指帶來重要改變，推翻政權只是其中一個演繹方式。

控方其後向李展示一些過往曾有示威者展示「光復香港 時代革命」標語的相片，問及當時的參與者是否在宣揚港獨。李回應指單憑這些相片，她並沒有足夠證據確定對方是在宣揚港獨，有些示威者甚至沒有清晰訴求。

李續指，即使在「光復屯門」之類的社會事件中，亦不可能有人要求推翻屯門的政權，或將屯門獨立出來，因此單憑「光復」一詞，並不足以顯示要推翻政權或要回復先前的主權。

控方指出觀乎過去多個同類活動，均是針對中國、要求重返殖民地時代及宣揚港獨，即使活動的名稱是光復屯門、上水或沙田，示威者的真實意圖，是要求港獨。李回應指，單憑有人在活動中高舉印有標語的旗幟，難以代表所有參與者，而且這些示威很多時只是針對水貨客或內地遊客，因此李難以猜度他們的想法。

法官彭寶琴質疑，控方專家證人的立場只是，要演繹這句口號，必須考慮到前本民前發言人梁天琦於2016年的競選工程中，如何運用有關口號，以及其行為。現時控方卻指專家應同時考慮「光復屯門」等活動的參與者背後的想法，似乎將範圍更擴大了。

控方其後轉向問及李有關梁天琦的競選工程，並指梁明顯是在宣揚港獨，其選舉口號會否有可能在主張另一意思？李回應指「光復香港 時代革命」的口號並不能直接用以演繹成宣揚港獨，梁亦從未正面解釋過有關口號的意思，而口號與其競選演辭亦是兩回事，不能混為一談。案件明（13日）續審。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召專家證人作供。

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記者：楊詠渝