【追討股息】滙豐不派股息5股民追討敗訴　審裁官指滙豐有權撤派息決定

▲ 申索人李激光（左）及麥若媚（右二）及方國珊（左二）今到小額錢債審裁處聽取判決。陳卓欣攝

滙豐(0005)控股於2020年2月表示因新型冠狀病毒疫情下的各種不明朗因素，取消派發2019年第4期中期息。5名持有滙控股東早前分別入稟小額錢債審裁處向滙控追討股息，經審訊後，審裁官今（12日）裁定申索人敗訴，各人的申訴被撤銷，沒有訟費命令。審裁官裁定滙豐在法律上有權在實際派息前，撤回派息決定，董事會不可能因行使法律權利而被視為違反承諾，而有法律責任。

審裁官裁決時指，在正式派發中期股息前，不應扣成滙控的應付債項，這完全乎合公司章程條款，滙控絕對有權取消派發。

申索人審訊時質疑滙控為逃避法律責任，玩弄文字，將「末期息」改為「第4期中期股息」。審裁官並不同意說法，指由始至終滙控的公告或文件都是稱該次派息為「第4期中期股息」，再者滙控一方代表曾在庭上解釋，章程列明中期息及末期息的監管根本不相同，分別由董事會及股東大會決定派息。

審裁官續指，在正式派發中期息時才會成為滙控的應付債項及股東的欠債，在法律上滙控有權在實際派息前，撤回派息決定，董事會不可能因行使法律權利而被視為違反承諾，而有法律責任。

申索人又曾指控滙控取消派息，損害了小股東的合理期望，惟審裁官指小額錢債審裁處無司法管轄權，單憑合理期望的理據而裁定申索合法。

審裁官裁定申索人的理據無一成立，明白取消派息的決定令各申索人失望，但不可能改變該決定屬合法的事實，5名申索人的申索被撤銷。

協助申索人的區議會方國珊在庭外表示，對裁決感到心寒，指「話唔係債項就唔係債項」。申索人麥若媚批評裁決無同情心，「完全幫晒滙豐」。

根據申索書，5名申索人包括曹維新、李激光、Jantix Management Limited 、麥若媚及程少媚；答辯人為滙豐控股。由於程因病入院，今缺席聆訊，審裁官指審訊時將一併考慮程的書面證供。5名申索人分別持有4,000至逾4.6萬股滙控，申索額分別逾6,000至逾7.4萬元的股息及利息。

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記者：陳卓欣