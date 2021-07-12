【電檢制度】邱騰華︰修訂檢察員指引非為影響創作自由

▲ 邱騰華稱，早前已與電影業界會面及解答疑問。曾耀輝攝

立法會一個事務委員會討論電影檢查制度。商務及經濟發展局局長邱騰華提到，修訂《電影檢查條例》檢查員指引，不是要影響市民欣賞電影，或業界的創作自由，強調早前已與電影業界會面及解答疑問。

因應港區國安法的實施，政府修訂《電影檢查條例》檢查員指引，訂明如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應得出影片不宜上映的結論。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國關注，如經檢查員審視，並獲得上映許可的電影，但內容仍被指涉違反國安法，涉事者可否因為有上映許可而獲免責，而放映的場所，是否需要承擔相關的法律責任。

邱騰華指，檢查員的工作是為電影進行評級，如有電影工作涉違反國安法，屬執法部門的範疇，他強調會「依法辦事」，如違反電檢條例，就透過電檢條例處理；如干犯國安法，取證和門檻是另一回事，不可以為送檢完就有「免死金牌」。

另外，多位議員關注，政府有否因應修訂，向檢查員提供足夠培訓，認為單靠文字指引，檢察員難界定何為。邱騰華稱，在電檢制度中，以往是靠專業的人員作審視，如指引清晰，可讓他們累積經驗，有需要時亦可作培訓。商經局常任秘書長梁卓文補充稱，電影檢查員是公務員，每人每年檢視逾200部電影，但仍會為他們作國安培訓，如遇到法律問題，可諮詢律政司，如涉政策方面，亦可向商經局查詢，不會要求一個人「自把自為」做決定，有需要時可尋求指示。

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記者：林曉君