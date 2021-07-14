【湊B衝突】BB來了令「婆媳戰爭」升級　 婚姻治療師分享「黃金法則」化解衝突

照顧小朋友不是一件輕鬆的事，老一輩及年輕父母之間容易因此發生矛盾。今集《湊得輕鬆啲》邀請婚姻及家庭治療師陳陳思穎（Cecily）分享如何化解湊仔衝突。

湊仔易引起兩代爭拗

老一輩與年輕父母成長環境不一樣，容易在教小朋友、做家務，甚至跟工人姐姐相處方面會有不同意見，衍生衝突和矛盾。Cecily舉了一例，指單是「餵飯」這件事，也可以引起兩代爭拗。

年輕夫婦希望小朋友慢慢長大時自己吃飯，但老人家有時嫌慢，又怕食物放涼，所以很想餵飯，有時會追着來餵，令夫婦不滿。

Cecily過往處理過不少類似個案，她指年輕夫婦有主見固然容易起衡突，相反若太依賴父母，同樣有機會產生矛盾。她憶起有一位太太是家中孻女，自小受父母照顧，沒太多顧慮，生完第一胎之後回娘家坐月，過程依賴媽媽照顧。丈夫不時到外母家中探望太太和BB，想幫忙的時候遭太太嫌棄，不斷聽到「你識咩吖？」、「阿媽話咩就係咩」等說話。

丈夫感到被拒絕，開始慢慢抽離，不想參與照顧小朋友。更甚的是，太太坐月之後不願離開娘家，希望丈夫搬進來住。Cecily指丈夫承受壓力，因而感不快，

原本只是妻子過娘家坐月，現時要他換屋及搬過來，可以想像有多混亂。

不要期望父母性格改變

老一輩與年輕夫婦都是因為着緊小朋友而起衝突，Cecily指類似矛盾可以「預防」及避免。她指，當太太已經懷孕，兩夫婦便要計劃孩子出生後由誰照顧。Cecily建議在決定交給父母幫忙照顧BB前，夫婦可思考父母的性格是否適合，回想小時候父母如何照顧自己，是否認同他們所用的一套方式。

她指不要期望父母性格會突然改變，「若小時候母親照顧你時脾氣很差，整天責罵孩子，其實現在也會一樣」。她鼓勵年輕夫婦果斷一點，及早決定交由誰來照顧BB。

遵守「黃金法則」化解衝突

萬一老一輩已經開始幫忙照顧小朋友而發生拗撬，Cecily指要遵守一條「黃金法則」，就是要親子女表達意見，「始終是自己骨肉，子女沒有隔夜愁。若是由新抱及女婿出聲，長輩未必能接受」。跟父母溝通時，要以和諧、有誠意的態度來表達，

如說『阿媽，你可否不要這樣罵兒子？不要說他很笨、沒有用，要扔他出街，小朋友會很害怕，亦會傷他的自尊心』。

表達過後要觀察他們能否作出改善，Cecily指年輕夫婦要體諒老一輩或許未能立即改變習慣，若問題始終無法解決，便要安排替代方案，找其他人照顧小朋友。Cecily指處理兩代矛盾時，切忌叫另一半「忍」，不然起爭吵的話關係便回不去。

對於年輕夫婦如何跟老一輩維持良好關係，Cecily亦有一些心得。她建議夫婦花多點時間了解父母的成長背景及經歷，會比較容易理解及體諒他們。她指老一輩需要子女關心，談天時不要只顧小朋友的事，可多問問他們的近況及心情。至於難以相處的父母，Cecily建議與他們保持適當距離，不必見那麼多，避免發生衝突矛盾。

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記者：胡嘉儀