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【香港小姐2021】28位候選佳麗入西貢特訓　10天訓練營淘汰不合格港姐

娛樂 18:42 2021/07/12

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28位港姐佳麗今日入營特訓。

入圍2021年香港小姐的28位候選佳麗，在今日（7月12日）到西貢區一間全新酒店，接受為期10天的訓練營挑戰。大會並安排向海嵐、曹敏莉、朱晨麗、何依婷及張秀文幾位師姐任分組導師，負責「調教」眾師妹，傳授參選港姐心得。

因為今屆香港小姐增添新意加入真人騷元素，所以28位候選佳麗入訓練營後，當中將有6至7位佳麗會被淘汰。

【香港小姐2021】梁允瑜被爆中學時「壞過凱婷」　Chloe認曾為壞學生：過去的事

28位佳麗今日在西貢入營。（東星圖片）

【香港小姐2021】28位港姐佳麗亮相新節目　自我介紹展現才藝

加入真人騷元素

而有關此港姐訓練營的節目，將於8月9日播出，屆時才揭曉淘汰賽果。而淘汰評分，根據佳麗們的態度、學習等整體表現。

到正式港姐準決賽將再有另一輪淘汰，最後篩選出12強進入總決賽選出今屆香港小姐三甲。

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陳聖瑜梁凱晴成好友

至於今屆港姐冠軍大熱陳聖瑜和梁凱晴已成為好姊妹，不過二人坦言入營後進行淘汰賽感到緊張。但表示會全力以赴，並異口同聲表示自己捱得，不怕挑戰。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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