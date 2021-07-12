【棄讀港大】棄港大法學院及68萬獎學金 女學霸改讀北大馬克思主義專業

香港大學深受歡迎，四川成都女生王藝瑾今年在内地高考文科總分643分，她放棄了香港大學法學院的錄取通知書和68.4萬港元的全額獎學金，選擇到北京大學馬克思主義學院進修馬克思主義理論專業，她坦言自己做選擇時是很果斷的，而自己的志願是政治學、政治經濟學這類的專業。

▲ 王藝瑾收到北京大學錄取通知書。

▲ 王藝瑾收到北京大學錄取通知書。

▲ 王藝瑾經常參加不同活動。

▲ 王藝瑾上過電視節目。

綜合内地傳媒報道，四川成都石室中學的王藝瑾，今年高考（大學入學試）前參加了香港大學的招生面試表現不俗。高考成績出爐後，她語文130分、數學137分、英語145分、文綜231分，向香港大學提交了成績，結果不但收到港大法學院的錄取通知書，並獲悉自己能夠獲得68.4萬港元的全額獎學金，足夠可以支付大學4年的學費。

不過，她其後收到北京大學的錄取通知書，她很快作出了決定，放棄去港大的機會及全額獎學金，選報北大馬克思主義理論專業。據悉，馬克思主義理論專業今年確系首次通過高招招收本科生，計劃招生人數為20人。

面對旁人的不解，王藝瑾解釋，自己高一時已暗自下定決心要考北大，高二時參加了北大暑期學堂學習，更加深了對北大的向往之情，直至高三時我才逐漸確定自己的興趣方向。

至於為何會選擇馬克思主義，王藝瑾指是受到了家庭影響。她父母都是語文教師，從小父母就很重視對她進行愛國主義教育、感恩教育，她經常在家中與父母討論時事熱點，對國家大事比較關心。

談及自己的學習方法，王藝瑾表示，多復習典型題及自己的錯題，對提升數學非常有用。文綜學習方面，高二可以廣泛涉獵，多積累一些基礎知識，到高三後期要針對自己的薄弱知識點進行補習。

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責任編輯：王明芳