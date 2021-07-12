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【醫療服務】8成受訪醫生指地區康健中心提供優質服務　71人不考慮選用

社會 18:24 2021/07/12

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葵青地區康健中心設施。（資料圖片）

香港家庭醫學學院今（12日）公布一項調查指，近8成受訪會員認為地區康健中心有用，能為患者提供全面的護理或更優質的服務，為公眾提供另一種專職醫療服務選擇；惟71人不考慮加入，基於中心選址不鄰近診所、複雜的申請程序等。

學院於今年1月進行網上問卷調查，探討家庭醫生對中心的認識及意見，共收回321份回覆，佔全體會員的18.8%。

結果顯示，79.8%的受訪醫生將地區康健中心評為有用，認為中心能夠造福大眾，原因是中心能為患者提供全面的護理或更優質的服務，同時為公眾提供另一種選擇，並增加獲得專職醫療服務的機會。

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49.3%受訪者不考慮加入。對於私家醫生來說，不考慮加入中心主要認為中心對他們現有的工作沒有幫助，例如私家診所的規模，複雜的申請程序和報銷手續，診所所在地域沒有相應的中心也是其中一個關鍵。對於公立醫生而言，最常見不加入的原因是他們已經在公共醫療體系工作。

調查續指，69.8%的受訪者知道何謂地區康健中心，但只有45.5%受訪會員了解中心的目標。受訪者認為中心提供的服務適切，並會推薦其他醫護人士以網絡服務提供者形式加入中心。11名在私營機構工作受訪者以該身份形式中心提供服務。

另外，調查又發現，私家醫生在治療慢性病患者時遇到的兩大主要困難，其一是缺乏政府財政補貼，其二是缺乏相關的專職醫療援助。61.8%私家醫生和82.5%公營醫生認為，政府向中心提供每次診症250元補貼予每位進行糖尿病或高血壓篩查的病患，是合理的。

香港家庭醫學學院認為中心是一項重要舉措，可以加強香港以地區為基礎的基層醫療服務。大多數基層醫療服務提供者認為中心很有用，亦認同本調查的結果為中心提供改善建議，為提升中心在基層醫生之間的使用率出一分力。

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記者：陳麗娜

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