【書展2021】配合書展周五六延長開放時間　將加開6條過海巴士路綫及渡輪延長服務時間

▲ 香港書展後日(14日)開鑼，周五及周六更將開放至午夜12時。（經濟日報資料圖片）

香港書展後日(14日)開鑼，周五及周六更將開放至午夜12時，運輸署提醒市民為配合書展周五、六延長開放時間，將實施特別運輸安排，包括灣仔往返尖沙咀渡輪服務延長至晚上11時半，巴士公司亦將加開六條特別過海巴士路綫等。

因應香港書展2021於本周五(16日)及周六(17日)延長開放時間，該兩天會實施以下特別運輸安排：

來往灣仔與尖沙咀的渡輪服務，每日將延長至晚上11時半，並於晚上8時至11時半期間加強班次至每8至12分鐘一班

巴士公司將開辦6條特別過海巴士路綫，以配合額外的乘客需求，包括：

由每日晚上10時至翌日凌晨12時半，第105R及111R號綫將由博覽道會展二期開出，分別前往美孚及觀塘裕民坊。兩條路綫的行車班次為10至15分鐘一班，車資為17.9元；

由每日晚上10時15分至翌日凌晨12時15分，第603R號綫將由會議道海港中心外開出前往安泰西，行車班次為30分鐘一班，車資為22.1元；

由每日晚上10時15分至翌日凌晨12時半，第191R號綫將由菲林明道會展廣場辦公大樓外開出，前往將軍澳日出康城首都，行車班次為15鐘一班，車資為26.8元；

由每日晚上10時30分至11時30分，第168R號綫將由會議道海港中心外開出，前往元朗西，行車班次為30分鐘一班，車資為38.3元

由每日晚上10時55分至晚上11時45分，第178R號綫將由會議道海港中心外開出，前往彩蒲苑彩顏閣，行車班次為20至30分鐘一班，車資為43.3元

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責任編輯：陳正怡