【港超聯】愉園被指拖薪550萬元　職球員要求兩周內支薪

▲ 老牌球會愉園早前發聲明，決定不再競逐來季港超聯賽事。（愉園體育會fb圖片）

老牌球會愉園早前發聲明，決定不再競逐來季港超聯賽事，意味來季港超聯只餘下7隊競逐。愉園職球員及教練今日（12日）舉行記者會，指愉園欠薪逾半年，涉及逾40人，合共拖欠薪金達550萬元，而且超過半年沒有為員工供強積金。

愉園球員上周二（6日）及四（8日）就欠薪分別到香港足球總會及勞工處立案求助，22名職球員今午召開記者會。球員代表林毅東表示，愉園欠薪由去年中已發生，綜合球員資料，愉園今季欠薪達550萬元，涉32名球員、5名教練及5名職員，平均欠薪至少半年，部分青年球員更欠薪長達9個月。

愉園一眾職球員要求僱主愉園體育會及愉園足球俱樂部作實質行動立即支薪，同時要求足總監管球會的支薪情況，以及足總及愉園會主席貝鈞奇主動關心球員狀況。他們強調只能接受在兩星期內全數支薪才會停止起訴球會。

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責任編輯：陳子謙