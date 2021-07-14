傳統中藥科研創出新路向 培育中藥藥劑行業生力軍

近年不少市民選用中藥調理身體，但卻未必知道其產品成份和質素。香港高等教育科技學院（THEi）中藥藥劑學（榮譽）理學士課程師生早前與業界合作，應用區塊鏈、人工智能（AI）等新科技鑑定藥材，項目在數碼港與業界舉辦的「區塊鏈技術應用比賽」中奪得冠軍殊榮，並將獲本港一所檢定中心試用，應對中藥藥劑行業的現代化需求。

中六網上統一收生計劃

7月21日（三）至7月26日（一）

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負責研究的THEi科技學院周若龍博士指，得獎項目「手提近紅外光譜快速鑑定中藥系統」（NIR）的誕生是為了希望解決業界面對的兩道難題。「第一是傳統鑑定藥材依靠肉眼、經驗，很難定出劃一的品質標準；第二，業界現時採用的儀器普遍是分析藥粉或顆粒的化學成份，檢測費用不但高昂，更難以辨別全批藥材的整體表現。」

周博士的研究團隊發現，不同藥材會所散發不一樣的近紅外光譜，而將藥材研磨成粉後，就可透過輕便的NIR鑑定筆掃瞄藥材的近紅外光譜。研究團隊同時建立雲端數據庫，並收錄200多個合符國家GMP標準的藥材作為標準樣本，用家只要比對檢測樣本與標準樣本的近紅外光譜的相似度，便能快速鑑定藥材的真偽和品質級數。

▲ THEi中藥藥劑學師生研發的鑑定筆可以快速掃瞄中藥藥粉，鑑定藥材的真偽和品質級數。

應用人工智能及雲端系統 優化中藥鑑定

THEi二年級生周嘉晴、一年級生陳倬賢和呂舜權在過去的一個學年便參與了這個研究項目。三人除了負責準備及管理各標準樣本外，更學懂如何應用了人工智能圖像及演算法的系統來進行分析。陳倬賢分享：「在收錄標準樣本的光譜數據時，我們需要利用不同的演算法來制定數學模型。同時我們也學習了相關編程技巧，以便進行不同的測試分析。」

由於中藥是天然產品，不同產地、生長周期的藥材的測試數據也會有所不同，團隊成員要反覆進行測試和分析以優化數據系統。而團隊亦期望未來能與業界加強合作，收錄更多的數據來完善系統數據庫，幫助推動中藥品質標準化。

▲ THEi中藥藥劑學師生團隊（左起：呂舜權、周若龍博士、周嘉晴、陳倬賢）。

配合區塊鏈技術 確保消費者利益

現時，THEi研究團隊與數碼港的創科公司、科學園的人工智能實驗室合作，周博士表示：「日後用家只要有一枝鑑定筆和對應的手機應用程式，就能將光譜數據上傳，即時看到檢測結果，令服務不分時間和地域限制。」他續指，近年中藥業的標準不斷提高，業界也嘗試應用區塊鏈技術來記錄藥材生產資料，如果能與系統配合使用，能夠對業界帶來正面影響。「診所、藥廠可以利用系統快速得到藥材鑑定結果，配合區塊鏈的記錄，更可追溯藥材的出產、加工、運輸流程，確保消費者利益。」

▲ THEi研究團隊計劃將實驗室由綫下搬至綫上，讓用家能利用鑒定筆和手機應用程式便可得到檢測結果。

研究啟發志向 為未來作好準備

本科生能夠參與研究項目實屬難得機會，自小對科研工作很感興的呂舜權慶幸可以參與其中，累積真實科研經驗，有助他未來繼續深造。而周嘉晴也在這次項目得到啟發，期望能配合自己過往從事西藥配藥工作的經驗，協助研究中、西藥臨床應用。陳倬賢則透過研究項目改變了對中藥的印象：「以往認為中藥藥劑只是執藥材、配藥，完全沒有想過可以應用科技來幫助鑑定藥材，為我的未來發展開通多一道大門。」

除了研究項目外，幾位同學亦認為THEi的課程注重實踐，並與行業接軌。院校會邀請行內富經驗的專家來教授「中醫學基礎」等課程單元，分享寶貴臨床經驗。周嘉晴補充說：「課程的學習活動相當多元化，如到郊外、藥材舖實地辨認藥材，而到三、四年級時要到藥廠等機構進行實習。此外，我們更可以參加為期一年半的『職學計劃』，一邊工作，一邊學習，這些經驗相信對日後求職會有幫助。」

▲ 學系利用VR虛擬藥房，讓學生體驗配藥過程。

此外，THEi更引入科技來輔助學習，包括設有VR（虛擬實境）虛擬藥房、帶領學生到訪數碼港的醫藥科技公司參觀學習等。周博士指THEi的中藥藥劑學課程傳統與現代兼備，學生除了能夠掌握現時中醫藥理論、科學知識外，更能裝備未來行業發展所需要的科技和知識。「我們期望學生不單止Work Ready，更可以Future Ready，以新思維為中藥技術帶來新的突破。」

THEi專業為本學士學位 培育熱門行業人才

THEi提供多個專業為本學士學位，涵蓋環境及設計、酒店餐飲、建築科技及工程、運動及康樂、食品與健康科學等範疇，畢業生就業率近90%¹。

THEi提供多個自資學士學位課程，合資格同學可獲政府每年最高$33,100免入息審查學費資助²，中六同學即上VTC入學網頁www.vtc.edu.hk/admission報名。另外THEi設有10個政府資助SSSDP學士課程，同學每年可獲$44,100或$76,800學費資助³。中六同學可於7月22-24日期間，透過JUPAS改選期間的個人時段內修改課程選擇⁴，增加入讀心儀課程機會。

註:

1資料來源：THEi 畢業生就業調查2020

2有關自資學士學位課程免入息審查資助計劃(NMTSS)學費資助金額，詳情請瀏覽相關網頁

3 只有本地學生能獲發SSSDP學費資助

4日期或有修動，詳情請瀏覽網頁www.jupas.edu.hk

（資料由客戶提供）

