【子涉弑父】被告警誡稱無力還債擬自殺　見父最後一面妻遭罵是妓女

▲ 保險經紀涉殺父後棄屍，案件今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

保險經紀於疑借錢不遂弒父後棄屍，並從父親帳戶提取逾20萬後逃到台灣，早前否認謀殺罪，案件今（12日）於高等法院續審。控方於庭上播放被告錄影會面記錄，被告表示欠下高利貸20萬元無力還債，案發當日擬跳樓或用刀自殺，遂約會父親見最後一面。被告稱向父親借錢被拒，被告指遭父用椅子「車咗幾下」，又遭父親以粗言罵「就算你有老婆有仔女都可能係低賤」，並罵其妻子是妓女，被告稱遂用刀插向父親頸部，之後看見他倒地嘔血。

被告黎謹友（29歲），被控於2018年12月4日，在屯門寶田邨一單位謀殺其父親黎金福 (65歲)。

控方今於庭上播放被告替警方進行之錄影會面，被告向警方透露從少與父親關係差，父親酒醉及賭輸錢後會打他及母親，父母於他念中學時已離婚，他隨母親居住。

被告警誡下稱，案發當日相約父親於屯門飲茶。被告稱因打算自殺，故希望死前見父一面，因「我呢世人無乜做孝順嘅嘢」。

被告稱飲茶後得知父親腰酸背痛，遂著父親先回家，他打算前往買藥後，惟最後買不到藥，遂隨父親回家替他按摩。被告指當時欠下高利貸20萬元，「我還唔到，諗住自殺」，並於按摩期間嘗試向父親借20萬，但遭父親「鬧完郁手，推我，話我呃佢」，並開始對其妻兒謾罵及打他。

被告指當時沒有能力還款，打算「見完佢，搵個地方可能跳樓自殺，唔知邊個方法死得快啲」。

被告稱案發時遭父親以椅子「車咗幾下」，並「鬧我呃佢」，又以粗言罵「就算你有老婆有仔都可能係低賤」，並罵其妻子是妓女。被告指當時被推跌在床上，遂從袋中拿出擬用作自殺的刀插向父親勁部，之後看見父親倒在地上嘔血。

被告表示當時不知發生何事，當他回復意識後，便想及應如何處理。被告遂出外購買毛巾、紅白藍袋及清潔劑，他將屍體放入兩個紅白藍袋內，再先後買下膠箱存放屍體，並以父親提款卡先後轉帳及提取共7萬元予高利貸。翌日電召的士到寶田單位，將存放屍體膠箱運到到華富邨胞妹所住單位。

被告稱之後購買行李篋藏屍，並於翌日凌晨將行李篋帶到瀑布灣推出海，惟行李篋一直飄浮，被告感到驚慌，最後拆開行李篋及膠箱，只餘下紅白藍膠袋，被告不斷將之推出，至清晨4時許回家。

至10月6日早上被告返回瀑布灣，當時看見警方圍封現場，遂立即離開離，轉帳4.3萬元予高利貸後，被告稱乘的士到機場，購買機票到高雄。被告稱到達高雄後不知如何是好，並不斷看新聞，最後想及妻子會擔心，當晚接到警方來電後便返港。

被告向警方稱早已寫下遺書，惟部分已撕毀。被告又指早於網上不斷查看自殺帖文。

聆訊明（13日）續。

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記者：林育慧