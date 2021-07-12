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【恐怖意外】男童1歲誤吞電池捱28次手術　4年後仍留後遺症︰感冒也可致命

兒童健康 19:44 2021/07/12

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英國男童在1歲多時誤吞電池捱28次手術，如今4年後仍留後遺症。

家長勿隨意亂放小物品在家中，萬一孩子誤吞，後果可不堪設想，危及性命。英國一名男童在4年前誤吞電池，走過死門關，如今重生但仍留有後遺症，其爸爸近日再次分享兒子的經歷，希望相關的意外不要再發生，叮囑家長千萬要小心。

據英國《太陽報》（The Sun）報道，英國男童Ollie Lennon在2017年5月29日突然出現不適，爸爸Elliot回想當時只有1歲多的兒子無故辛苦地咳嗽，狀似窒息，餵食時更吐血塊，狀甚恐怖。父母立即將Ollie送抵醫院，醫生最初懷疑他患有哮喘或受感染而不斷咳嗽。

英國一名男童在1歲多時誤吞電池。（影片截圖）

喉嚨卡鈕扣電池

之後Ollie照X光掃描檢查，發現喉嚨內卡著一顆小小的鈕扣電池，隨即要動手術取出它。雖然電池被取出，但Ollie仍然不適，發現已受到嚴重傷害，需要轉去更大的醫院接受進一步治療。期間，Ollie共接受了28次手術保命，醫生曾跟Elliot表示兒子只有十分之一的生存機會，而且他永遠不會完全康復。

不幸中大幸是兒子走過死門關，手術讓他的胸部留下了一條大疤痕，而由於食道灼傷，有數月需要開胃造口，直接將「食物」輸送胃部。

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留後遺症不會完全康復

最終他活下來，至今已4年多了，Ollie外表很健康，是可愛男孩，經常跟哥哥一起玩，可是他留有後遺症，要小心翼翼避免患病，因為即使是普通感冒也可能會致命，因為它可以阻礙其氣管令他完全停止呼吸，一輩子要面臨這種風險。

在疫情及流感大流行下，爸媽非常小心，不讓兒子外出，Ollie曾長達6個月足不出戶。爸爸心痛︰

兒子永遠不會完全康復，永遠無法像其他孩子一樣運動。

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日前英國一名2歲女童吞下鈕扣電池不幸去世後，Elliot決定再次說出兒子的遭遇及近況，希望家長小心，避免悲劇再次發生。

Ollie跟爸媽希望意外不要再次發生。（facebook圖片）

提防幼童誤吞異物

台灣腸胃科醫生王威迪在facebook撰文分享類近案例，他提醒家有幼童的家長，6個月到3歲的嬰幼兒，因為喜歡拿到東西就往嘴巴裡面塞，因此特別容易誤食異物，最常見的異物是硬幣，僅記要將硬幣收到小孩拿不到的地方，其他異物如玩具、魚刺、雞骨、鈕扣電池、磁鐵、別針等，都有小孩吞食卡住的案例。家長如發現幼童誤吞異物時，記得趕緊送急症室，千萬別在家自行設法延誤就醫。

同場加映︰嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：王明芳

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