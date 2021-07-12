【DSE2021】恒大新學年報名人數增14%　不多於10人已憑特殊才華獲「直接取錄」

▲ 香港恒生大學校長何順文今日（12日）表示，截至月初已有5,233人報名9月入學，按年增逾1成。（黃建輝攝）

中學文憑試（DSE）下周三（21日）放榜，雖然中六生人口下跌，香港恒生大學校長何順文表示，今年的一年級新生申請人數，仍按年增逾9個百分點，連同高年級生報名人數，總數達5,233人，按年增14個百分點，其中內地生人數激增近6成，但他預料反映移民潮影響的數據會滯後。此外，不多於10名中六生，透過首次推出無需考慮DSE成績的「特別版」校長推薦計劃直接取錄。

何順文今日（12日）向傳媒介紹9月新學年入學的最新收生情況及大學發展，透露截至本月初的一年級課程報名人數，已較去年同期近2,000人，錄得逾9個百分點按年增長，但仍低過前年、2019年受惠正名效應逾3,000人高峰；連同逾3,150報同 並披露整體有5,233人報名，按年增14個百分點，其中包括1,026名內地生，比去年增近6成，與前年相若，相信社會事件及疫情因素已「消化咗」。

恒大早前公布獲政府批5個學士或碩士學位課程，其中2個學士及1個碩士課程將於新學年率先推出，包括本港首個結合哲學、政治與經濟的社會科學學士，旨在培養學生從跨學科分析問題及政策；另一新課程、心理學文學士將設「教育和臨床」、「商業和科技」及「神經科學和健康」3個專修範圍，連同新推的商業管理碩士課程，正進行招生，惟何順文稱有關收生數字經常變動，未有透露相關報名人數。

此外，恒大今年收生推出特別版校長推薦計劃，設直接錄取機制，完全不看DSE成績，只需獲中學推薦報名及中學成績合格，校方會按其特殊才華、服務及領導能力等非學術表現，給予取錄資格，今年已有不多於10人透過此計劃獲取錄。何順文指該校屬全港首間大學推出此類計劃，盼推動多元入學，未來考慮增加透過該計劃取錄學生比例。

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記者：馮琪雅