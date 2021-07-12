【護士學校】3間護士學校推新4年制課程　約10名空姐「著陸」投身醫院

▲ 醫管局於今年起跟明愛專上學院推出護理學專業課程協作計劃。(程志遠攝)

本港疫情持續逾年，影響各行各業，不少人亦藉此轉行，醫管局指轄下護士學校近年頗受歡迎，DSE資歷成功入讀護校由5年前約8成下降至近年4成；有剛入讀護士學校的學生曾任職空姐，指一直對護理感興趣，曾見證機上乘客病發，望投身護理服務幫助病人。醫管局轄下3間護士學校今年起與明愛專上學院合作，提供4年制專業文憑，畢業後可優先升讀明專，最快1年可獲學士學位。

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明愛醫院護士學校一年級學護陳苑怡投身護理服務前，曾任職空姐6年，對於毅然跳出舒適圈，她表示，班上亦有約10人原是空姐，自己以往曾在機上見證乘客心臟病發作，幸最後客人獲救，故認為任職空姐時已練成「一眼關七、萬事「執生」，並能細心了解乘客需要，「很多時病人不用講，我們都會知道患者需要什麼」，在護理工作上有優勢，而自己「喜歡接受挑戰」，故希望畢業後到急症科工作。

醫管局於今年起跟明愛專上學院推出護理學專業課程協作計劃，將原本3年制的「護理學高級文憑課程」（資歷級別4），提升至4年制的「護理學專業文憑」（資歷級別5），畢業生除可獲註冊護士資格外，亦可優先升讀明專的「健康科學榮譽學士（護理學）」課程，最快一年可獲學士學歷，每間護校100名學額，即合共收生300名學生。護校過去五年每年報名人數由1500至1800人不等，即最少5人爭一個位，伊院護士學校校長張美茵預計，推出新課程後，今年的報名人數不少於2000人。

張美茵表示，近一、兩年可能因為社會環境改變，報名者中持有其他資歷或專業的人有所增加。她指，這批學生處事較為成熟，更清楚自己志向，而且能夠與其他較年輕的學生分享經驗，從而共同成長。

她續指，護士每天需面對生死，當中的壓力可想而知，故認為報名者的背景不是最重要，面試時更著重「有心做」，投入其中服務病人。

另外，護校與明專合作後，學生將有更多機會在明專的高仿真度護理實驗室實習，增加臨牀實務的機會；學校亦設有模擬劏房環境場地，以供學生累積經驗成為社康護士，訓練學生應對不同病例情況。

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記者：洪芷晴