【健身隱患】腹部壓力突增或致腫塊凸出　30歲男健身疑用力過猛患小腸氣

▲ 健身運動大行其道，但小心用力不當，有機會形成疝氣(小腸氣)。(資料圖片)

新冠肺炎疫情至今逾年，健身運動也成新常態，但做運動時特別是男士要小心用力過猛，萬一用上錯誤的姿勢和方法，可能會誘發俗稱「小腸氣」的疝氣問題，嚴重者甚至可使患者因腸臟壞死而死亡。有外科專科醫生指，以往相關問題多數出現在年長男士身上，但近來有年輕化趨勢，有30歲男士健身時發力，腹部腫塊凸出形成疝氣，需要手術修補。

外科專科醫生劉卓靈表示，疝氣所指的是身體腹壁出現缺口，或腹股溝位置中的管道未有正常閉合，以致體內的組織或器官（通常是腸道）從腹腔壁薄弱的地方突出，在腹部或腹股溝形成腫塊。「根據腫塊出現的不同位置，常見有腹股溝疝氣、股疝氣、臍疝氣、切口疝氣這四類。」疝氣的出現主要是因腹腔壁薄弱，因此，當腹腔內壓力增加時，例如慢性咳嗽、便秘、小便困難及長期提取重物的情況下，就有機會在腹股溝、臍周圍或手術切口形成疝氣。

疝氣早期病徵不明顯，病情輕微者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會凸出一團軟組織在腹股溝，患者可能只要躺下，就不再感到疼痛，由於病徵對患者的生活質素不會有太大影響，所以不少人也會忽略其嚴重性。

▲ 外科專科醫生劉卓靈。(林宇翔攝)

劉卓靈指，以往小腸氣問題多出現在老年人身上，主要因為腹部肌肉開始老化，導致腹壁變得薄弱鬆弛，但現今流行健身運動，如舉啞鈴、划艇、捲腹、深蹲等，若動作不正確及過分用力，容易增加腹腔壓力，導致體內器官或組織跌出腹壁進入腹壁的缺口，令小腸突出，形成疝氣。他舉例指，曾有個案30歲男士健身時覺得腹部不舒服，之後求診始發現患上小腸氣。

不過，小腸氣不能靠藥物治療及自然痊癒，只能透過外科手術修補。手術大致分為傳統修補手術及微創修補術，傳統需要以開刀形式進行，從腹壁外側進行修補，傷口較大、康復期較長；但近年發展出微創疝氣修補手術，醫生可以腹腔鏡進行，醫生只需在肚臍及下腹以兩個微小切口便能完成修補術，由於傷口較小，故痛楚較輕微、感染機會較低。

劉卓靈建議，市民應避免過分用力做運動，尤其是針對腹部的運動要適可而止，不應重複做多次，假如開始出現病徵及疼痛，應該立即找醫生診治。

四大健身貼士防疝氣 注意健身要「適宜、適量、適時」- 建議初學者由教練正確指導，應逐步全面均衡地進行腹部核心肌肉訓練，從而減少小腸氣發生或惡化的機會

注意健身動作 - 避免sit-up、跳躍，深蹲及硬舉動作。做瑜伽、舉啞鈴 這類運動時，要僅記保持背部挺直、慢慢收緊肌肉，避免忽然用力

建議可採用倒立、躺臥姿勢或撐高臀部的方法來鍛煉腹部肌肉，這些方法相對較為安全

日常運動時需注意呼吸的調整 - 吸氣時放鬆，收緊肌肉才呼氣 ，用力時切勿閉氣 資料來源：外科專科醫生劉卓靈

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒