【強制檢測】機場員工需接受定期檢測　天水圍天澤幼兒園亦納入強檢公告

▲ 機場員工接受檢測情況。（梁偉榮攝）

食物及衞生局今日（12日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處兩個指明地方的人士，於限制前接受新冠病毒核酸檢測。政府稱，由於香港機場近期出現數宗確診個案，為謹慎起見，機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓的員工，需要接受定期檢測；已接種新冠疫苗者也要接受強制檢測。

另外天水圍神召會禮拜堂天澤幼兒園，爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校被納入今日（12日）的強制檢測公告。衞生防護中心會直接向學校，提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

7月12日的檢測公告詳情：

7月18至24日期間，以香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士 （包括全職、兼職和替假員工），須於7月17日或之前接受檢測。受檢人士若在7月10至12日已檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告。

6月29日至7月12日期間曾身處「神召會禮拜堂天澤幼兒園」逾兩小時人士，7月14日或之前要接受檢測。受檢人士若在7月10日至12日期間已進行檢測，或已接種新冠疫苗者，會獲視為已遵從強制檢測公告。

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責任編輯：吳卓峰