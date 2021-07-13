【建造業傑青】迪士尼藝術總監未畢業已兼職上油漆　地盤內少數女性憑溝通贏得認同

▲ 華特迪士尼幻想工程（亞洲）有限公司首席藝術總監馬可儀出身演藝學院。

建造業一向被視為剛陽味重，但近年女性在行內的地位愈來愈高。華特迪士尼幻想工程（亞洲）有限公司首席藝術總監馬可儀出身演藝學院，未畢業已入行從事裝飾性油漆，到主題樂園爬上爬落。在迪士尼工作7年，她參與了樂園內不同設備的裝飾物料選擇、顏色和上色工序的設計，包括上海迪士尼樂園城堡，而最令她滿意的作品則是香港迪士尼樂園的新城堡。

身為行內較少數的女性，她自認較為不喜歡坐辦公室，加上一份使命感，才能如此喜愛這份工作。她說在地盤溝通的過程，原本看不起女性的工友，也會漸漸尊重她的工作，讚賞女性的細心，令她體會到建造過程同樣需要溝通，才能夠順利完成。

▲ 身為行內較少數的女性，她自認較為不喜歡坐辦公室。（程志遠攝）

主題樂園要營造歡樂氣氛，建築物、設施的顏色是重要元素。馬可儀作為首席藝術總監，職責是將迪士尼從美國方面的樂園設計圖化成實物，挑選物料、顏料、用色和上色，並訓練油漆技師，為樂園的設施添上彩衣。

新城堡13公主 可和諧「共處」

馬可儀解釋，美國方面交來的藍圖通常只有簡要的設計概念，「藍圖可能會有不要灰色、整體粉紅色這些方向，但現在由黃漸變成粉紅，基石的顏色等都是我們設計。」她又舉例，樂園新城堡需要展示13名公主和她們的故事，團隊的任務就是要思考如何將各公主的元素和諧地放一起。

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馬可儀在迪士尼工作了7年，問到最具挑戰性的作品，她認為是上海迪士尼樂園的城堡。她說，美國總部一直會派人到香港參與樂園工程，團隊十分習慣與外國人溝通，但上海的難度在於建築條例十分不同，而她身為總監需要到5至6間工廠，清晰地告訴要求，「好似說故事一樣講我們在做甚麼」，當中需要溝通磨合，最終樂園的設計更獲國際主題娛樂協會頒發主題樂園傑出成就獎。

最滿意作品 港樂園15周年城堡

至於她最滿意的作品，就要數到慶祝香港迪士尼樂園15周年時開幕的新城堡，由於要用「組裝合成」建築法（MIC）興建組裝，加上項目是在運作中的樂園進行，「不影響遊客玩耍之餘，又不能阻到工程完成」，故做之前比較多計劃，如與研發部門商討有甚麼物料適合，「以往用混凝土建再上漆，現在城堡高了許多，要思考保養如何做。」

▲ 在工作以外，馬可儀也參與不同社區活動，運用繪畫技巧，與居民一同美化社區。 （受訪者提供圖片）

她說，雖然城堡的組件只有20多件，但每件外觀、顏色都不同，加上有人負責即場以水泥雕刻製作假石材、假木材，整個過程要工廠、現場同步進行，「兩邊顏色要配合，組裝時也要做到新舊部分在外觀上無縫接好。」但大家邊做邊學，過程很熱血開心。

細心又用心 贏得地盤師傅歡心

馬可儀在演藝學院修讀舞台及製作藝術，本身是與舞台設計有關，未畢業時更已經在主題樂園兼職上油漆。她指，雖然這行業與藝術有關，當年較多女性願意入行，但好多人因要出地盤，2至3年已經轉工。

她能夠留在行內多年，主要靠一份熱誠及使命感︰「見到身邊朋友帶孩子到樂園，會告訴『這是Jullian姐姐做的』，或是網上見到朋友在城堡前影相，表現出一份自豪、期待，帶來的歡樂不單是工作。」

作為地盤內少數的女性，她憶起最初落到地盤，油漆師傅的態度十分極端，有人佩服女孩子願意落地盤，也有人看不起她，覺得她甚麼都不懂，但當師傅見得多她畫圖表達如何上色，師傅會感覺到女孩子較細心，「做得靚啲」，漸漸尊重。

在工作以外，馬可儀也參與不同社區活動，運用繪畫技巧，與居民一同美化社區。這種將藝術融入建造的精神，令她今年獲選為5名建造業傑出青年之一。

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記者：徐紹軒