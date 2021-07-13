建築師支持創新應用　藉AI協助物管實踐綠色建築

▲ 建築師何力治獲選為建造業傑出青年（程志遠攝）

本港提倡智慧城市發展，住宅、商業大廈也陸續引入智能管理。獲選為建造業傑出青年的建築師何力治，支持創新應用，將人工智能、大數據技術運用於物業管理，實踐綠色建築。另一邊廂他亦為舊大廈進行智能改造，以科技提高大廈狀態的透明度，令保險公司願意承保，減少業主負擔。

何力治表示，環保建築的元素於10年前已出現，但綠色產業鏈於近2年才成熟，例如綠色融資、減碳排放、碳信用等概念漸漸普及，令到發展商及商業租客更注重社會責任投資。

不過，他指即使業主有意使用科技和綠色元素，或租客有需求，物管公司的能力和意識可能存有落差。他舉例，多年前太古坊一帶，有商廈業主興建物業時特意花費數百萬元安裝感應器及系統，每個月能夠收集3,000萬個數據點，但物業入伙後物管公司卻完全無啟動、瀏覽過系統，變相浪費。

智能改造舊廈 減業主負擔

他認為必需要將物管公司的技術提升，以滿足新需求，故借助初創的力量開發平台，利用自動化、大數據及人工智能，為大廈增加智能元素，甚至能夠自動調節冷氣系統等，為租客省電。

他又指，本港正在面對樓宇老化問題，但市區重建門檻高，大廈維修、加建更見重要，因此他也為舊大廈改造，引入節能、智慧元素，以科技提高大廈狀態的透明度，令保險公司願意承保，減少業主負擔。

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記者：徐紹軒