  • 29°C
香港時間 : 2021713日 (週二) 07:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建築師支持創新應用　藉AI協助物管實踐綠色建築

社會 07:01 2021/07/13

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

建築師何力治獲選為建造業傑出青年（程志遠攝）

本港提倡智慧城市發展，住宅、商業大廈也陸續引入智能管理。獲選為建造業傑出青年的建築師何力治，支持創新應用，將人工智能、大數據技術運用於物業管理，實踐綠色建築。另一邊廂他亦為舊大廈進行智能改造，以科技提高大廈狀態的透明度，令保險公司願意承保，減少業主負擔。

何力治表示，環保建築的元素於10年前已出現，但綠色產業鏈於近2年才成熟，例如綠色融資、減碳排放、碳信用等概念漸漸普及，令到發展商及商業租客更注重社會責任投資。

不過，他指即使業主有意使用科技和綠色元素，或租客有需求，物管公司的能力和意識可能存有落差。他舉例，多年前太古坊一帶，有商廈業主興建物業時特意花費數百萬元安裝感應器及系統，每個月能夠收集3,000萬個數據點，但物業入伙後物管公司卻完全無啟動、瀏覽過系統，變相浪費。

智能改造舊廈 減業主負擔

他認為必需要將物管公司的技術提升，以滿足新需求，故借助初創的力量開發平台，利用自動化、大數據及人工智能，為大廈增加智能元素，甚至能夠自動調節冷氣系統等，為租客省電。

他又指，本港正在面對樓宇老化問題，但市區重建門檻高，大廈維修、加建更見重要，因此他也為舊大廈改造，引入節能、智慧元素，以科技提高大廈狀態的透明度，令保險公司願意承保，減少業主負擔。

迪士尼藝術總監參與樂園設備的裝飾物料選擇、顏色和上色工序的設計，打造樂園城堡。詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

迪士尼藝術總監揮「畫筆」　精挑物料顏料為樂園添彩衣
今日 07:00
迪士尼藝術總監揮「畫筆」　精挑物料顏料為樂園添彩衣
【創新科技】東涌東填海工程利用人工智能技術進行監察　工程團隊可即時掌握地盤狀況
16:02 2021/06/06
【創新科技】東涌東填海工程利用人工智能技術進行監察　工程團隊可即時掌握地盤狀況
【創新科技】水務署引入無人船系統　助監測水塘水質以確保食水安全
12:18 2021/05/02
【創新科技】水務署引入無人船系統　助監測水塘水質以確保食水安全

你可能感興趣

迪士尼藝術總監揮「畫筆」　精挑物料顏料為樂園添彩衣
今日 07:00
迪士尼藝術總監揮「畫筆」　精挑物料顏料為樂園添彩衣
【創新科技】東涌東填海工程利用人工智能技術進行監察　工程團隊可即時掌握地盤狀況
16:02 2021/06/06
【創新科技】東涌東填海工程利用人工智能技術進行監察　工程團隊可即時掌握地盤狀況
【創新科技】水務署引入無人船系統　助監測水塘水質以確保食水安全
12:18 2021/05/02
【創新科技】水務署引入無人船系統　助監測水塘水質以確保食水安全
智慧城市 人工智能 大數據 建造 物業管理

最高瀏覽

【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】
11:58 2021/07/12
【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】
【天價電費】夏天炎熱家中冷氣長開 網民收2萬元震撼電費單【附慳電貼士】
11:07 2021/07/12
【天價電費】夏天炎熱家中冷氣長開 網民收2萬元震撼電費單【附慳電貼士】
【豪門婚姻】憶對「跳水皇后」郭晶晶一見鍾情　霍啟剛爆追求細節：死纏爛打
13:13 2021/07/12
【豪門婚姻】憶對「跳水皇后」郭晶晶一見鍾情　霍啟剛爆追求細節：死纏爛打