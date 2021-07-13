【港女老婆】懶理疫情堅持去外國影婚紗相　港女寧隔離一個月：最多咪辭職

▲ 有港女堅持去外國影婚紗相，不介意隔離一個月甚至辭職。

疫情下大眾很多計劃都被打亂，即使結婚擺酒亦未能大宴親朋，婚禮被迫一改再改。近日有網民指朋友的未婚妻在疫情下，堅持去外國影婚紗相，坦言不介意隔離一個月，甚至辭職，誓要完成出國影婚照的夢想。

該名網民上周五（9日）於「香港討論區」，以「兄弟個未婚妻痴（黐）咗線，呢個時勢仲話要去外國影婚紗相！」為題發文，表示有一位朋友早前已求婚，原本他承諾未婚妻，可以去旅行時就到外國拍攝婚紗照。可是這兩年由於疫情關係未能成事，女方「咋晒型，話點都要出國影」。

為出國拍婚照甘願辭職

男方向未婚妻提議之後再去外地補拍婚照，因疫情下出國不設實際，加上要隔離，根本不可行。不過，女方卻認為：

結婚之後先影就冇意思⋯⋯

二人為此事爭吵，未婚妻堅持「隔離成個月都要去，最多咪辭職」，男方則有感為影婚紗相而辭職很不智。樓主稱疫情下未能旅行已非今年的事，而他預感到2022年也未必可以正常去旅行。

就算要去旅行，又或者有乜事要出國，來回隔離都差唔多要一個月，都冇人會浪費呢啲錢同時間。

網民︰結咗婚就後悔

不少網民有感女方的行為不要得，並奉勸男方三思是否娶對方，以免娶了「港女老婆」後患無窮，留言「結咗婚你兄弟就會後悔」、「無腦袋娶唔過」、「14日又14日⋯⋯就係為影張相」。但也有網民指樓主多事，批評「關你咩事」，另有網民體諒女方對結婚「一生人一次」的執著。

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責任編輯：王明芳