脈動健康儀為人體激發一氧化氮　增進心血管健康 助力運動復元

眾所周知，血管暢通、血液循環好是擁有健康身體的必備條件之一。早於80年代，科學家已確定一氧化氮有益於人體健康的一面而獲得1998年諾貝爾醫學獎。他們發現一氧化氮是心血管調節血壓和血流的信號分子，是存在於人體血管中的一種內皮舒張因子，可幫助控制血液流向人體各個部位，使血管擴張，保持血管暢通，維持正常血壓，更有效減輕心臟負擔。

然而隨年齡增長、缺乏運動、不良飲食生活習慣等因素影響，我們體內一氧化氮的數量和質量會下降。缺乏一氧化氮會導致身體微循環系統失調，甚至有機會導致記憶力、視力及聽力衰退；免疫力、睡眠質量下降，還會增加患上三高、糖尿病、心腦血管疾病、認知障礙症等病症的機率。

激發一氧化氮助心血管健康

近年全球血管研究機構都已認識到一氧化氮對人體的正面影響。成立於2011年，來自法國的專業康復、保健機構STENDO®昇道，致力實踐「一氧化氮在心血管系統中起信號分子作用」的科學理論，研究並推出全球專利認證的心率同步按壓系統「脈動健康儀」，為各界人士提供非侵入式混合療法，激發人體適應能力和促進生理交流能力。

STENDO®昇道的脈動健康儀，是基於結合美容和養生科技而研創的無創技術，以低壓力按壓身體而自然激發一氧化氮產生，且不會對心臟、肌肉或肺部施加任何壓力的儀器，安全有效地增強大眾的身心和精神健康。今年2月，品牌在香港及大中華市場更推出旗下STENDO® V4家用脈動健康儀。與醫療儀器STENDO® V3專業版相比，V4家用版的機身更便捷小巧，但功能同樣強大，疫情下更加適合家庭及個人使用 。

▲ STENDO®昇道脈動健康儀使用品牌研發的安全按摩裝置，結合即時心率的按壓技術可增加血管剪切力（Shear Stress Force）並激發體內自主產生一氧化氮。

▲ Stendo®昇道脈動健康儀內有35 個預設程式，滿足不同需求，過程無痛楚、無副作用、無化學物接觸，使用者可以在身心全然放鬆的狀態下享受法國專利按壓技術帶來的奢華獨特體驗。

靜止狀態下達到運動效果

STENDO®昇道脈動健康儀可用於4大範疇，包括復康、美容、運動和養生方面。在康復與養生方面，STENDO®昇道的心率同步脈動按壓系統能安全及有效地促進身體血液循環及暢通淋巴管道，有助改善及預防多種慢性疾病，包括心血管疾病、糖尿病、高血壓、神經痛症及骨質疏鬆等。

此外，脈動健康儀於美容範疇亦得到廣泛應用。STENDO®昇道適用於產後修形、排毒、改善水腫和睡眠質素、抗壓和抗衰老的專業護理。至於運動方面，脈動健康儀能夠加速復原並減低受傷的風險，使運動員能夠發揮出更好的表現。

▲ 脈動健康儀整個使用過程只需30 - 45分鐘，無痛、無副作用、無化學物接觸，可在身心全然放鬆的狀態下，享受幫助體內產生更多一氧化氮的過程。

對於長期病患、手術後、曾扭傷或腰背痛等人士來說，他們並不能夠定時定量的運動，該儀器就能幫助他們在靜止的狀態下，激發體內自主產生一氧化氮，達到「被動式運動」的效果。而體內的一氧化氮含量的增加可促進血液循環、強化微循環和淋巴系統，以及發揮提升免疫力、保護心血管、降低血壓、增強腦力、抗發炎、增加肌肉耐受力和創傷修復等功效。

▲ STENDO®技術與使用者心率同步，能夠幫助他們在靜止的狀態下透過儀器按壓，激發體內自主產生一氧化氮，達到「被動式運動」的效果。

物理治療師推薦運動後使用

香港物理治療中心負責人孔志超相信STENDO®昇道脈動健康儀背後的原理和效能，決定引入這部儀器，為曾參加奧運的游泳運動員、拳擊運動員、馬術運動員、田徑、長跑以及香港三鐵運動員等提供治療。「我們建議運動員在練習後使用STENDO®昇道脈動健康儀，因為這儀器可以增強體內一氧化氮生成，從而令血管擴張和改善微循環，運動後使用可以減少酸痛，令身體恢復得更快，長期使用更可以增強運動表現。」

▲ 準備參加東京奧運的中華台北高爾夫球手潘政琮（CT Pan）每天使用儀器，讓身體在短時間內回復平穩狀態，改善競技狀態、促進運動後肌體恢復。

孔志超亦建議患有心血管毛病、曾中風或中樞神經受損等不能做劇烈運動的人士使用STENDO®昇道脈動健康儀，令他們達到做運動的效果，包括幫助提升心跳和血壓，增加體內一氧化氮的含量，改善身體機能，以及減慢血管老化。

頂尖運動員專業機構信賴

環顧全球，多名頂尖運動員和團隊均使用STENDO®昇道脈動健康儀促進他們運動後肌體恢復、改善和回復競技狀態，例如即將征奧的法國風帆好手查琳．皮孔（Charline Picon）、中華台北的旅美高爾夫球手潘政琮（CT Pan）、世界級乒乓球名宿張繼科都信賴脈動健康儀的功效。

此外，STENDO®昇道得到全球超過25個國家的專業機構和用戶信賴，包括中國清華大學、國家體育總局、CBA廣東宏遠籃球隊、浙江體育大學，以及香港的上海商業銀行和香港浸會大學等多個組織和機構。

參展入場人士可親身體驗

如有意進一步了解脈動健康儀的功效，由即日起至7月20日，可參觀現正於香港會議展覽中心舉行的香港運動消閒博覽，親身體驗STENDO®昇道脈動健康儀的效果，又或者親臨昇道（亞洲）有限公司位於觀塘的體驗中心參觀及體驗。

香港運動消閒博覽2021

日期：2021年7月14日至20日

地點：香港會議展覽中心

STENDO®昇道展位：5C - F35

網址：https://event.hktdc.com/fair/hksportsleisureexpo-tc

STENDO®昇道香港體驗中心

地址：觀塘鴻圖道44至46號世紀工商中心6樓603室（電話：3748 5603）

網址：www.stendo.asia

Facebook: www.facebook.com/stendoasia

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(資料由客戶提供)