【兩台大戰】《大叔的愛》重創《刑偵日記》　谷德昭《納米無明火》口碑佳

▲ 《大叔的愛》愈戰愈勇。

《大叔的愛》氣勢強勁！TVB與ViuTV兩台分別以《刑偵日記》與《大叔的愛》兩齣重頭劇同一時段對撼，在最新一輪收視結果當中，上周《刑偵日記》的平均收視持續下跌至15.5點。

反之，ViuTV《大叔的愛》收視上升，創該台開台以來最高收視劇集紀錄，達6.4點收視。

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《大叔的愛》走勢強勁

其實視帝王浩信主演的《刑偵日記》播出兩周以來口碑不錯，可是收視卻未如理想，首周平均收視點17.5（觀眾人數約115萬），王浩信也坦言成績令他意外被嚇親。

在上周（7月5日至11日），《刑偵日記》的平均收視更下跌至15.5，較上周再跌2點，即流失約13萬觀眾，在TVB來說屬很不理想的收視。不過，《刑偵日記》首周的7天跨平台收視有20.5點。

而播出以來成為網上熱話的ViuTV劇《大叔的愛》愈戰愈勇，首周播映平均收視6.4點，即近42萬觀眾，到上星期的第二周收視再輕微上揚，平均達6.9點，即有逾45萬觀眾，成為ViuTV開台以來最高收視劇集。該劇集在本周五大結局，預料收視將再攀升。

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《納米無明火》口碑好

至於綜藝節目方面，TVB真人騷《盛‧舞者》取得10.3的平均收視點，較之前同時段播出有12.3點收視的《識貨》低。不過《盛‧舞者》在上周才開播，收視有進步空間。

對手ViuTV有谷德昭主持的新節目《納米無明火》，由之前節目《嫌疑事件簿》的3.4收視點，拉起平均收視升至4.5點，成績屬不俗，而且網上口碑頗佳。

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