【浪子發瘟】溫兆倫拍無厘頭短片言行騎呢　昔日情場浪子眼角下垂現老態

▲ 沉迷拍微博無厘頭短片，風流浪子溫兆倫顯老態。

曾參演《義不容情》、《今生無悔》等的經典TVB劇、現年56歲的溫兆倫，近年主力發展內地市場，為保持人氣常在內地社交平台例如微博、抖音等發放短片，內容騎呢又無厘頭。雖然溫兆倫的表現十分投入，但點讚人數平均只得100多人而已。

而昔日的風流浪子、「渣男始祖」的他，經過歲月的摧殘後，亦不敵大自然規律開始現老態。

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▲ 溫兆倫連太太生日都選擇自拍影片上載到微博慶祝。（影片截圖）

溫兆倫內地發展

溫兆倫自1996年離開TVB後開始往內地市場發展，可謂最早一批北上開荒的藝人。

自從與比他年輕20歲的內地女演員趙庭結婚後，二人與女兒定居內地，從此溫兆倫已經絕跡香港幕前。

▲ 建黨100年是個表忠好日子。（影片截圖）

此外，有「發瘟」之稱的溫兆倫，經常內地社交平台例如微博和抖音更新近況，以保持人氣。

溫兆倫喜歡使用平台附有的各種濾鏡和場景，拍攝約10多秒至一分鐘的影片，內容包羅萬有，但以無聊和無厘頭為主。

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▲ 扮騎電單車。（影片截圖）

當中包括以太空人濾鏡唱外國流行曲、講「食字」笑話、Chok樣放電等。

無聊難明的場景例如溫兆倫在影片中扮上海人與鏡頭外的人對話、豪言幫人還錢但得知銀碼達2000萬後落慌而逃、示範控制脾氣但最後失控暴走、手拎暖水壺扮咪高峰但高歌失敗、戴頭盔手套坐在梳化上扮開電單車，有數之不盡令人一頭霧水的影片。

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▲ 無厘頭示範脾氣暴走。（影片截圖）

本以為是文化差異問題，但在微博擁有160萬粉絲追蹤的溫兆倫，每段影片平均只得百餘人讚好，看來溫兆倫應該要研發一下新的拍片風格吸引內地網民。

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▲ 手拎暖水壺扮唱歌。（影片截圖）

風流浪子老態全現

而昔日緋聞多多、被稱作「渣男始祖」的他，現今已年過半百，去年曾被嘲走樣、掉髮、肥胖等等各種中年問題，雖然「發褔」問題已解決，但溫兆倫的眼角下垂、頸紋乍現、法令紋明顯，昔日的風流浪子老態全現。

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