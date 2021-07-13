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【違反限聚令】回應官員出席飯局違限聚令　林鄭月娥：不涉違規行為

社會 09:58 2021/07/13

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行政長官林鄭月娥。（曾耀輝攝）

近日有逾一百名區議員辭職，特首林鄭月娥今早（13日）出席行政前會議前見記者，指留意到近日有多區區議員自動辭職，指在未有區議員宣誓草案前，區議員是毋須宣誓，惟自從通過條例後，港府會研究落實執行的結果而作後續工作。

林鄭月娥說，個別現任的區議員留意到個別條例後的法律要求後，若他們違反要求是要承擔法律責任，區議員的個別決定並非政府能夠控制，指條例已寫得非常清楚，包括正面清單及負面清單，量度自己過往、特別是擔任區議員後的行為會否踩界。而現時有很多區議員辭職，當局會繼續處理有關問題，強調條例不可以形同虛設，為現任區議員宣誓需要必須進行。

她續指，對於坊間所指會影響區議會運作並非政府考慮的因素，因港府考慮的是切實準確全面落實法律要求，其後才處理區議會運作問題，又指區議會在過去一段時間的運作受到很多衝擊。

事實上，過去一年半區議會的運作受到很多衝擊，不只是地方行政及處理市民訴求等。

另外，3名官員出席私人飯局違反限聚令被票控。林鄭月娥說，事件中沒有因為涉及官員而在檢控時作出任何偏差，強調他們已交定額罰款，即已承擔了法律責任，當局不會再跟進，亦不需要與公務員事務局或其上司申報。三人亦已發聲明承認是疏忽了，強調以後會格外小心。

我相信17萬公務員有時都會收牛肉乾。

她說在了解事件後，認為3名官員不涉及有其他涉違規行為，也不是一個明知故犯的行為，認為他們只是敏感度不足，希望事件到此為止。

經過這一周的報道，包括網上的人身攻擊，其實這3位同事已付出了法律以外的其他代價。

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記者：郭詩詩

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