【新店速報】Kapok進軍傢俬界開家品店vitra. at Kapok　引入瑞典神級傢俬品牌打造驚艷家居

▲ 其實大家有留意Kapok一舉一動的話，都得知它早前以Vitra的名義在中環置地廣場開設限時店，今次移師九龍區開設店舖，改以vitra. at Kapok為名，可說是真正闖入傢俬界別了。（攝影：黃建輝）

相信大家對於Kapok這名字絕對不會感到陌生，來自法國的創辦人Arnault Castel自2006年在天后開店後，今天在本港已是9間店舖的負責人，剛剛他又再開新店，但今次和以往來得不同，開設名為vitra. at Kapok的家品店，我們又看看他這一次能否在市場上殺出另一條路。

傢俬從來都在市場上不乏捧場客，特別是一些來自歐美的designer chair，更是不少年青人自住和置業後樂於購買的項目，這一次Kapok小試牛刀正式進軍傢俬界，其路線和所引入的項目叫人想到曾經在港風光一時，及後因為創辦人突然人間蒸發而迫於結業的Aluminium。

▲ 大家一定見過的這張Cork Family，港人稱它為木塞椅，於2004年由設計師Jasper Morrison設計。（各$4,450/攝影：黃建輝）

叫筆者有這想法，完全是因為Kapok是次所引入的傢俬，全是來自瑞典Vitra設計工作室的出品，例如大家耳熟能詳的經典Panton椅子、Elephant Stool和被港人稱為木塞椅的Cork Family等。

只要大家對designer chair略有認識的朋友，都一定會懂得這些傢俬早已被列為「神枱級」的地位，如今一次過聚首一堂，感覺上，自然又叫人看高一線。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

這一次vitra. at Kapok大舉引入了不少Vitra經典傢俬的同時，亦網羅不少品牌的小擺設，例如座檯時鐘等。Kapok創辦人Arnault Castel將店內劃分成3部分，包括客廳、飯廳和書房。

細看之下，除了Vitra的傢俬和書籍外，亦混集了Kapok一直以來所推薦的家品，將產品的種類變得更可觀和多元化，而今次更在這裏找到已退役的比利時時裝設計師Ann Demeulemeester和家品品牌Serax合作的餐桌家品（留待下周詳盡介紹），售價相宜，絕對是這裏的驚喜。

地址：尖沙咀K11 Musea shop123（2129 0020）

記者：何偉雄