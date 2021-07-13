【虛擬遊戲】線上遊戲Choice體驗基層兒童生活 創作人邀請周漢寧率先試玩

▲ 左起：遊戲總策劃人梁健邦、周漢寧、小影黃亦禧、Agnes及遊戲編劇王韻詩

香港的貧富懸殊問題嚴重，香港社區組織協會兒童權利關注會早前發表的報告指出，全港共有25萬劏房人口，當中每五人便有一人是劏房兒童，生活環境本來已受到諸般限制，疫情期間，更要承受學業、健康、經濟及生活等多重壓力。最近兩位有心人——「電鑽重創影像」創辦人王韻詩及梁健邦，創作了一個以疫下生活為主題的RPG線上虛擬遊戲《Choice》，並邀請了在電視劇《教束》中飾演「莊子」一角的周漢寧及網紅朋友Agnes Yue和小影黃亦禧率先試玩。

遊戲開始時，周漢寧、Agnes Yue和小影黃亦禧要代入遊戲角色——一個就讀中二的14歲男孩，經歷上學與生活環境之間需要面對的各項難題，既要保持學校成績、生理及心理健康以及經濟水平，還要連續三十天不低於標準才算順利過關。周漢寧表示：

每天游走於不同的人生選擇當中，看似平常的決定，代表的卻可能是意想不到的後果，例如沒有足夠數據又要上網課如何是好？購買數據不夠錢，到圖書館借用電腦又會增加感染風險，即影響生理健康，乾脆不上課又會導致成績退步，而以上種種無一不增加參加者的心理情緒壓力。一關又一關地體驗過，方能略為明白基層兒童時時刻刻所面對的困難。

遊戲總策劃人梁健邦表示：「我們原本計劃創作一齣有關基層家庭兒童生活的電影，無奈受到新冠疫情影響，未能如期開鏡拍攝，卻遇上藝發局公佈虛擬藝術創作資助項目『art go digital』的契機，故決定以電影中的基層男孩為藍本，創作這個以疫下生活為主題的RPG線上虛擬遊戲《Choice》，讓大家通過代入角色身份，進一步了解基層兒童抗疫期間的生活。」

遊戲的設計非常細緻，反映現實一絲不苟。遊戲編劇王韻詩補充道：「遊戲開始時，參加者首先要從『籠屋』、『租住公共房屋或分租劏房』及『自置物業或租住私人物業』中選擇角色背景，『籠屋』及『租住公共房屋或分租劏房』分別代表『困難』及『簡易』兩個級別，以大家所獲得的資源區分。」

至於『自置物業或租住私人物業』，在此先賣個關子，有興趣請到choice.covid19.hk親身體驗這個發人深省的線上虛擬遊戲。

責任編輯：王明芳