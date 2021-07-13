【高效學習】獲派英文中學要打好基礎 名師推介英文學習網站備戰中一

▲ Spencer Sir 推介英文學習網站備戰中一。

渡過了六年的小學生活，各位莘莘學子將打開求學生涯中的下一章，無論統一派位結果如何，一切皆已塵埃落定。因此與其沉醉在派位結果的情緒中，倒不如放眼未來，為中學生活做好準備。以下是Spencer Sir 給中一新生的三大提醒。

打好英語基礎

隨着中學學習的開展，同學們將接觸全新的英語概念與知識，因此同學應及早打好英語基礎，也許在上學期時，學習內容會與從前所學有所重疊，但同學憑把握機會鞏固小學所學的知識，以應付往後更高年級的英語學習。

融入考試模式

中學中的英語考試與小學考試有着天淵之別，不論在考試難度、長度上皆有所增益，而考試形式亦有所改變。因此，同學們不應盲目追求高分，反而追求識應考試模式則更為重要。

建立持續學習英語習慣

「學如逆水行舟，不進則退」，同學們應及早建立持續學習英語習慣，不只在英語課堂中學習，更應從生活中學習。網站如：Buzzfeed（網站內容以趨勢話題、生活及娛樂新聞為主）, Short story（設有不同的短篇故事，可以提升Reading 水平）等，Youtube Channel 如：Idiom Land（分享電影中的常用英文）, StoryCorps（來自不同類型的美國人的故事錄音）等皆為一些優質的學習資源。礙於篇幅所限，更多資料可以在我的Instagram Page 中找到。

「滿招損，謙受益」，冀望各位同學不會因中一時的成功而自滿，持續努力，追求更大成就。

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