抗癌之路　壯年患者或可「搏盡啲」 進取治療方案　減胃癌復發風險

四十三歲的李先生（化名），正值壯年，事業順利之餘，也享受與妻兒的天倫時光，卻忽然在此時確診胃癌。由於病情已屆第三期，即使接受了胃部切除手術，其復發風險仍相當高。面對這類個案——身體狀況理想，生存意欲強烈，醫生便會傾向跟病人商討「搏盡啲」，意思是採取較進取的治療策略。李先生為了妻兒亦願意配合，接受為期一年混合口服及注射化療的治療方案，療程後電腦掃描顯示癌症正被擊退，復發風險大減，生活亦能大致回復正常。

一年治療根治癌症

李先生雖未致晚期癌症，但癌細胞已經蔓延到淋巴核，腫瘤更侵蝕到胃壁後方，意味著日後癌症復發風險相當高，術後必須繼續用藥抑制癌細胞。許多病人面對這種艱難時刻，會憂慮到術後療程太長，未知之數太多，對治療或會卻步。不過，李先生抱著積極的治療態度，或許因為他年紀尚輕，放不低年幼的兒子，生存意欲強烈，希望藉著較進取的治療徹底消滅腫瘤，重啟他的人生。於是，主診醫生因應他的意願，評估其身體狀況後，決定為他制定一個為期一年的療程方案。由於他的淋巴核多擴散點，醫生再為他制定了局部放射治療方案達至癌細胞「清零」。

▲ 臨床腫瘤科專科蔡國強醫生指出，胃癌細胞除了透過淋巴及血液擴散，亦會經腹膜轉移至其他身體器官，及早用藥應對，療程愈長，成功抑制的機會就愈大。」

首6個月，以口服混合注射化療進行治療，其後半年只需單一口服化療藥物。儘管治療方案較為複雜，承受副作用的風險及治療壓力或會較大，但李先生未有放棄之餘，療程期間更積極配合醫生指示，維持均衡的飲食及保持體重，折騰許多胃癌病人的體重過輕問題也沒有出現在李先生身上。加上他相對年輕，身體機能原本不差，令他有足夠力氣應付這種複雜又進取的治療。慶幸的是預期中白血球減少的副作用沒有出現，完成治療一年後，多次電腦掃描顯示癌細胞「清零」，未見任何復發跡象，他如今不僅能重投工作，更重要是可以與囝囝再次共度天倫樂，可說是他用堅持與毅力換來的成果。

術後療程較長 惟有助抑制癌病復發

對於癌症患者來說，治療一日也嫌長，何況是整整一年，有人甚至會質疑，一年療程是否必須？既然李先生已經接受過切除胃部手術，為甚麼仍要長期作戰呢？臨床腫瘤科專科蔡國強醫生指出，針對胃癌的化療療程一般為期半年，縱然一年時間是較長，惟這是基於不同因素所制定：「胃癌細胞除了透過淋巴及血液擴散，亦會經腹膜轉移至其他身體器官，很大可能術後血液內已充斥著癌細胞，故此必須盡早用藥應對，療程愈長，成功抑制的機會就愈大。」

除了療程較長，混合口服及注射治療的方案也是根據患者病情、身體質素及個人意願度身訂造，李先生年青、身體狀況良好，加上其個人意願表明希望根治癌腫，醫生於是在各種基礎上，為他制定適合的治療方案。蔡醫生引述JACCRO GC 07第三期研究指，相對單一口服化療藥物，同時使用混合口服及注射化療藥物、為期一年的胃癌患者，其三年無復發（Relapse Free Survival）生存率上升10.3%，這種較進取的治療方案相對適合李先生這類目標清晰，想方設法也要得到治癒的患者，當然這亦歸功於他身體狀況良好，無論個人意志與身體質素也能應付整個療程。其實，進取的治療不問年齡，只要患者願意嘗試、經醫生評估過身體狀況而認為合適的話，即使是年老患者也能開展治療。

▲ 進取的治療不問年齡，只要患者願意嘗試、經醫生評估過身體狀況而認為合適的話，即使是年老患者也能開展治療。

家人醫患配合 減輕治療壓力

無可否認，高強度的化療或會衍生不少副作用，故此患者必須緊密地抽血檢查，監察身體各種指數。蔡醫生表示，治療的副作用離不開嘔吐、白血球水平下降及肝、腎功能受到影響，但不是每一位患者都會有嚴重副作用，程度因人而異，醫生會密切留意在必要時會處方止嘔藥及注射升白針提升白血球細胞。以李先生為例，為期一年的治療沒有出現嚴重副作用，他建議患者，抱著樂觀的態度與醫護配合，盡量在每段療程之間養好身體，待身體機能及早回復及增強抵抗力，才有助應付下一輪治療。

癌症治療本身並不是孤單的路，醫生、護士及家人的鼓勵與支持尤為重要。蔡醫生說，作為醫護人員，有責任讓病人明白治療的本質，例如藥物療效、可能出現的副作用及後果等等：「當病人了解得愈多，恐懼就會愈少，即使日後出了異常情況，也會懂得如何應對及有所準備。」面對一年療程，家人的陪伴同樣不可或缺，他說，始終療程相對較長，患者的情緒及心理狀態或會波動，家人應該給予體諒，盡可能在起居上輔助他們，減輕治療以外的壓力。

最後蔡醫生提醒患者：胃癌的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。



（資料由客戶提供）