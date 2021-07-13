【本地展覽】淺水灣影灣園童年主題陶藝特展　Artspace K呈現藝術家童年的快樂回憶

▲ 淺水灣Artspace K現正舉辦「童年」陶藝特展。（展覽提供）

「童年時​我與你一雙雙走到阡陌上……」夏韶聲的《童年時》唱出了回憶的快樂時光，孩童的時光瞬間即逝，不可復返，才讓人最懷念。

淺水灣Artspace K現正舉辦「童年」陶藝特展，邀請三位台灣知名藝術家陳景亮、李金生及唐壽南，展出共35件陶藝作品，包括3件陳景亮享譽國際作品，12件李金生童年生活回憶作品，以及20件唐壽南全新創作兒時鐵皮玩具主題作品。

展出藝術家李金生，2014年因心肌梗塞送醫治療，雖救回一命，但卻重度失憶與失智，無法繼續創作，今次展出作品也是他生病前完成的童年系列作品，也是近年來難得一見他的作品展出。

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「童年」陶藝特展策展人李宇涵說，三位藝術家的作品充滿兒時生活氣息與童趣感，他們以物質寫實、造型寫實、薄釉上色等風格，將取之於大自然的陶土與釉料做完美結合，不可思議手法及擬真質感與情境表現。

其中，陳景亮以物質寫實風格表現主題，展現出超凡的寫實能力和燒窯技術，具有迷惑觀眾眼睛的魅力，更是視覺的極致挑戰。作品能牽引著觀眾回憶起童年那段時光與場景，尤其等身大小的小學課桌椅作品，他在課桌椅桌面上刻出學生們塗鴉的刻痕、木頭與鐵釘經過歲月洗禮腐朽的樣貌，以及將木工榫接組裝方式製作出來，細節面面俱到的呈現在陶藝作品上，創作細膩。

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李金生的「童年系列」，以寫實的創作風格表達出自己兒時的生活記憶，捏塑出充滿童趣的作品，透過混合不同陶土，高溫燒製將陶土低調、樸素的質感顯現，將孩童穿著制服純真無邪、羞澀的表情，赤腳玩耍歡樂的景象與氛圍發散出來，因此，作品很自然地喚起觀眾的童年，讓人嘴角和心情不自覺隨之上揚。

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唐壽南，是一位童書插畫家轉換投入藝術創作，從平面到立體，創作內容是他的童年記憶，也是大家的童年記憶，運用相同元素來喚起大家的回憶，代表一個時代感。創作主題是鐵皮玩具，他著迷於鐵鏽，因為把時間刻畫出來，他嘗試以陶土創作，將鐵皮玩具外型作為基本塑型，再利用深色陶土及配合薄釉使作品透出土色，燒製後讓鐵皮斑駁鏽蝕的質感呈現更逼真，陶製鐵皮玩具作品完成，讓每一位觀眾驚豔，也讓每一位想起兒時最愛的那一件玩具。

三位藝術家的作品（如附件）都運用了陶土所蘊藏的溫度，試圖將童年的回憶喚醒，讓每一位觀眾重溫童年那份天真無邪的美好時光。展覽期間 Artspace K舉辦特展相關講座，藉此增加觀眾們對展覽內容、創作媒介與藝術家的了解。

童年陶藝特展

展覽日期︰即日至2021年10月3日

地點︰Artspace K香港淺水灣道109號影灣園商場G105-106

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特展講座一：陶土與釉色

講者：賴志剛

日期：7/8/2021 (六)

時間：3:00 – 4:30 PM

特展講座二：陶土捏製與塑型

講者：盧瑋莉

日期：4/9/2021 (六)

時間：3:00 – 4:30 PM

免費參與 | 報名網址：www.artspacek.org

編輯：葉翠華