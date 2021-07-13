【黎明演唱會】精選林海峰+鄭秀文+林日曦精華片段　Leon透露下次開棟篤笑

▲ 黎明三晚演出受好評。

黎明一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，昨晚來到第三場，繼首兩場的嘉賓為林海峰、鄭秀文後，第三場的嘉賓曾跟Leon一同拍廣告的林日曦，「腦細」林日曦更罕有開金口，跟Leon台上合唱。

黎明昨晚一如過往，在嘉賓環節，落台下親自拖著嘉賓升上舞台，而林日曦與黎明台上拖手的場面，現場觀眾大呼「大叔的愛」！之後林日曦又跟Leon合唱《但願不只是朋友》。

▲ Leon紅館騷勾起不少回憶。

Leon台上再爆金句

林日曦在台上分析演唱會名：「今次個演唱會叫『Talk＆Sing』，Talk比Sing前，代表Leon終於公開承認自己鍾意講嘢多過唱歌！我可唔可以要求Leon下次真係開talk show？為鼓勵你開Talk Show，我連名都幫諗埋，今次叫做『Talk ＆ Sing』，下次叫做『Talk＆Talk』，淨係talk 冇sing。」

他再說：「佢好似唔係好鍾意，不如叫『情深金句未曾講』。又好似唔多鍾意，真係好難服侍，不如就叫做『對不起 我愛講嘢』。」Leon終於開口：「其實兩個名都幾好，不如我casual 啲叫『夏日傾偈』！」全場拍掌。

黎明又拉住他，說：「你今日唔嚟，本來只係一個正常黎明演唱會，腦細嚟咗，將成個紅館變成公司例會。」林日曦指他又爆金句，說：「好多人問我平時點同黎明傾偈？我心諗：有幾難明？明就明，唔明就黎明！」黎明認同：「係囉，今日唔明，聽日自然明啦！」林日曦：「其實我都算係少數人同佢溝通到，佢有金句，我都有銀句，有慧根可能聽得明，留心小小就得。」

然後重演Leon邀請林日曦的電話對談，黎明說：「曦，我紅館開台想搵你做嘉賓。你知嘉賓好似香檳咁，唔飲無問題，飲咗更加High。」林日曦答：「做嘉賓無問題，有無酬勞？因為酬勞好似香檳咁，有都得，無就更佳！」黎明又說：「酬勞無問題，你肯唱歌嘅話，酬勞更加高！」

林日曦表示唱歌無問題：「揀歌同揀朋友，最緊要真心。我睇返之前拍廣告，踩單車嗰次，都算係『初代大叔的愛』，所以揀咗一首你嘅舊歌，你俾隻手我。 呢首歌代表我嘅心聲：《但願不只是朋友》。」他們手拖手對唱，更不時情深對望，全場大合唱，掀起高潮！

重溫Leon唱《蒙著嘴》

另外，黎明今日在官方社交平台，剪輯了過去三場的精華片段，當中包括跟林海峰合唱《夏日傾情》及幾句《蒙著嘴說愛你》；第二場跟鄭秀文跳唱《信者得愛》，以及昨晚跟林日曦的片段。

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Leon並留言：「多謝你地嚟」，盡在不言中。短片發布後兩小時已有過萬讚好。

同場加映：糖妹訪問