【學校活動】明道小學設「全校英語活動日」　配合奧運及日常生活主題玩學英語

▲ 同學造型維肖維妙。

港澳信義會明道小學與生歷奇教育合作，日前在試後活動期間合辦「全校英語活動日」。全校學生自攜心愛的英文圖書及配合造型參與活動，在17位外籍老師帶領下，透過多元化的攤位遊戲及活動，引起學生對英語學習的興趣，鼓勵學生自然地運用英語與外籍老師交流。

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充分運用校園每個角落 建立全校英語語境

活動當天，校園四處都有外籍導師帶領不同的英語活動，讓同學自然地「轉台」說英語。單單在有蓋操場，就設有11個英語攤位，主題環繞日常生活，玩法多樣，更加入電子學習完素，利用英語APP及短片，令攤位遊戲更多元化，學生有更多機會聽講英語。

配合不同性格的學生享受英語學習

好動的同學，在「小小奧運會」中表現興奮! 一邊聽著外籍老師指令，一邊用最快的速度完成任務。好靜的同學，就在「英語摺紙世界」中，跟隨外籍老師指導，摺出有花有草，有海陸空的七彩世界。

除此之外，團體更安排了「英語唱遊劇場」，透過多首英文童謠，由小一至小三的學生與外籍老師一起唱出英語故事。同時在禮堂則舉行「書中自有英文FUN工作坊」，由外籍老師說故事，再與同學一起找出書中的英文生字和不同詞性，再透過集體遊戲，即時組合及運用不同詞性的生字，緊張又好玩。



明道小學表示，學校一直致力推動英語學習，疫情以來，課後時段各級均舉辦外籍英語導師課程，加強學生之聽、講及理解能力，故希望藉著今次「全校英語活動日」，於學期尾提供一個玩學英文的機會，讓學生活學活用，把學到的展示出來，培養學生對英語學習的興趣，增強學生以英語溝通的主動性。

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責任編輯：鄺嫻