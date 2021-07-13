【新冠肺炎】新增一宗輸入確診個案　27歲女子柬埔寨抵港染變種病毒

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本港新冠疫情持續，今日（13日）新增一宗輸入確診個案，衞生署衞生防護中心公布，至今本港個案累計11,953宗（包括11,952宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為一宗輸入個案。

今日新增一宗輸入個案涉及一名27歲女子，未有接種疫苗，亦無病徵，7月9日乘搭OZ721航班由柬埔寨抵港，入住石塘咀香港JEN酒店，第三日樣本病毒檢測呈陽性，檢出帶有N501Y變種病毒。

衞生防護中心同日錄得少於5宗初步確診個案，暫時未有新增初步陽性的本地個案。

本港昨日不論輸入或本地均無錄新冠肺炎確診個案，為事隔25日再現「雙清零」；而前日確診的機場搬運工，檢出帶有L452R位置基因突變，屬Delta變種病毒，經基因排序後發現與其他4宗俄羅斯抵港後確診的機組人員有關。詳情請見【下一頁】

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記者：郭詩詩