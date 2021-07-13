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【限塑政策】政府擬2025年禁即棄膠餐具　黃錦星料日後替代餐具供應會增加

社會 10:54 2021/07/13

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黃錦星相信，日後替代餐具的供應會增加，相關成本可以下降。（資料圖片）

政府將就「管制即棄膠餐具計劃」展開為期兩個月的諮詢，提出最快2025年起，落實首階段禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，以及禁向堂食顧客提供各類膠餐具。環境局局長黃錦星表示，社會對建議正面及積極，又相信日後替代餐具的供應會增加，相關成本可以下降。

黃錦星今早（13日）在一個電台節目表示，現時歐盟及內地都正陸續推行停用膠餐具措施，相信日後替代餐具的供應增加，價格亦會下降。至於會否資助業界，他表示持開放態度，將會參考外地做法，但指歐洲、內地及台灣等地方都是推動市場轉化，而非直接資助。

此外，3名高官曾在3月初出席飯局，並因違反限聚令被罰款。被問及出席飯局後會如何處理，黃錦星回應稱，要視乎情況，又稱每個情況都不同，坦言有時要「禮尚往來」。他又說，自己主張惜食，故不會點菜過多。

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責任編輯：陳子謙

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