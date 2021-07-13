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【大器晚成】退休後花12年取藝術雙學位　7旬婆婆畫室搭帳篷日花17小時苦練

尖子教室 11:18 2021/07/13

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徐安玲花了12年取得藝術雙學位。

所謂「活到老，學到老」，上海一名婆婆，今年6月以70歲高齡，於中國美術學院中國畫專業順利畢業，取得她在藝術領域的第二個學士學位。她透露，自己每日從早上6時到晚上11時都不斷練習，希望將勤補拙。

只要願意學，甚麼時候都不會太晚。

據內地媒體報道，1951年出生的徐安玲，從小就喜歡用鉛筆寫生，主要以農田和古鎮生活為題材，但由於生活逼人，為了糊口，很早她就開始工作，先後做過維修員和的士司機，忙碌的生活讓她暫時放下畫筆。

徐安玲的國畫創作。（微博圖片）

退休後潛心畫畫

直至在58歲退休後，她想起昔日對藝術的熱誠，再次拾起畫畫的興趣，並於2009年到中國美術學院進修班學習。5年後，她參加全國統考，被學院的成人大專班取錄，並於2016年7月順利畢業。

不過，她並不滿足於大專學歷，於是在翌年參加全國成人高考，以超過取錄分數線的87分，如願考入中國美術學院書法專業本科，並在2019年畢業，取得首個藝術學士學位。而今年6月，年屆70歲的徐安玲，又從學院的中國畫專業畢業，取得自己第二個藝術學士學位。

追求夢想，年紀從來不是問題。

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畫室搭帳篷

追夢當然要付出努力，徐安玲憶述，第一日踏入大學校園，一群只有20多歲的同學以為她是某人的家長，而與年輕人學習，徐安玲要面對的不單是不理解的目光，還有繁重功課帶來的壓力。

她表示，學校老師要求學生做到下筆無悔，但國畫創作中的花鳥千變萬化，要準確無誤地落筆非常困難，為了加強訓練，她只能將勤補拙，靠多練多畫來彌補不足。

然而，去年因為疫情打亂了徐安玲的平日作息，由於學校宿舍暫停開放，她要搬回家中居住，每天來回學校住所要花3小時，為了不浪費時間，她索性住在畫室，用雨傘和布搭了個簡易帳篷，從早上6時畫畫至晚上11時，每天只有5小時睡覺。

開始學習英語

除了畫畫，她亦開始學習英語，只有小學文憑的她從未學過英語，為此，她買了很多英文書，會一邊閱讀、一邊抄寫，

許多單詞雖然我不懂，但我相信只要多寫多讀，肯定能學會。

12年的求學生涯轉眼即逝，不過對於徐安玲來說，這12年是她人生中最幸福的時光，她又指，成為學生不是容易的事，但只要心中充滿熱愛，就不會感到辛苦。她又認為，學無止境，如果有導師願意教授，自己身體允許，也會嘗試繼續深造。

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責任編輯：王明芳

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