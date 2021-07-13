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【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔致死教練從未道歉　媽媽哽咽：一定為兒子討回公道

兒童健康 11:36 2021/07/13

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7歲男童在上柔道課時遭教練和師兄重摔致死，涉事教練被指事發後從未道歉或聯絡過家屬關心情況。

台灣7歲男童於今年4月上柔道班時，遭教練和師兄輪流重摔27次，導致重傷昏迷，留院70天最終在6月29日因心臟衰竭離世。男童父母近日為兒子舉行追思會，媽媽在接受訪問時痛斥涉事教練至今從未曾前往探望，甚至道歉，直言會追究到底。

媽媽指涉事教練從未道歉

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，男童帷帷的父母在7月10日為兒子舉辦追思會，由於疫情關係只讓親友參與，沒有對外開放。媽媽在會後接受訪問，感謝社會大眾對事件的關心和祝福，亦感激醫護團隊盡心盡力照顧兒子。

不過她期間一度哽咽，指涉事的何姓教練在事發後至今從未聯絡過家屬，在帷帷住院時，亦沒有前往探望或關心情況，直言在法律上一定會追究到底，替兒子討回公道：

一個活潑、天真無邪的孩子就這樣沒有了，律師團隊也會一起幫我，我一定堅持到底，討回公道！我的想法是，教練都已經做錯事，就該接受處罰，我不會讓帷帷的生命就這樣消失！

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教練或將面臨7年以上至無期徙刑

據台媒早前報道，帷帷的遺體已送至法醫中心進行解剖，若驗屍報告證實男童的死因與涉事教練的行為有關，當局將會以傷害致死罪起訴何姓教練，他所面臨的刑責將會是7年以上徙刑至無期徙刑。

事發在今年4月21日，來自台中市豐原，初學柔道的7歲男童帷帷上課僅兩星期，被67歲的教練和師兄輪流重摔多達27次。期間帷帷跪地求饒但不獲理會，最後被摔至重傷昏迷，送院後被醫生宣判腦死。在留院70日後，父母決定忍痛放棄急救，帷帷於6月29日晚上，在父母陪伴下離開人世。

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責任編輯：王明芳

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